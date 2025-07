Toyota boekt verkooprecord in Europa

Blije gezichten op het hoofdkantoor van Toyota Motor Europe. Toyota heeft niet eerder zo veel auto's verkocht in Europa in het eerste halfjaar als dit jaar.

Er zijn in de eerste zes maanden van dit jaar maar liefst 635.328 nieuwe auto's verkocht door Toyota in Europa en dat waren er meer dan ooit. Vergeleken met vorig jaar gaat het om een groei van 1 procent en Toyota benadrukt maar al te graag dat de Europese autoverkopen in het algemeen juist wat terugliepen. De Japanners groeien dus, tegen de markt in.

Ook benadrukt Toyota Motor Europe dat van de dik 600.000 verkochte nieuwe auto's maar liefst 491.197 een geëlektrificeerde aandrijflijn hadden. De volledig elektrische personenauto's (exclusief de elektrisch leverbare busjes uit samenwerking met Stellantis) waren goed voor dik 22.000 exemplaren.

Onder TME valt behalve Toyota ook het merk Lexus, maar met 591.115 auto's was het gros van de verkochte auto's van het merk Toyota. De Toyota Yaris Cross was met afstand het populairste model, met 103.580 exemplaren. De Yaris volgt met 90.549 en daarna komt de Corolla (78.920). De best verkochte Lexus was de LBX, maar die kan met 14.757 stuks nog niet in de schaduw staan van de technisch verwante Toyota Yaris Cross.