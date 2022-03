Toyota blikt vooruit op nieuwe elektrische 'MPV'

Toyota maakt zich in Europa op voor de introductie van de bZ4X, een elektrische SUV die de eerste is van een hele reeks in de basis als EV ontwikkelde bZ-modellen. Ook voor een elektrische MPV-achtige is plek in het Toyota-gamma. Althans, in Azië. Toyota Indonesië stuurt namelijk de Innova EV Concept de wereld in, een studiemodel waarmee het merk een duidelijk signaal afgeeft.

De Innova EV Concept is - z'n naam geeft het al weg - een vooruitblik op de elektrische versie van de Innova. De Innova is een 4,75 meter lange MPV-achtige met enige SUV-invloeden die Toyota in diverse Aziatische landen op het menu heeft. Technische specificaties deelt Toyota overigens niet, de Innova EV Concept dient puur om aan te geven dat een dergelijke elektrische MPV-achtige best eens in het verschiet kan liggen. Of die elektrische MPV een elektrische versie van de huidige generatie Innova wordt? Waarschijnlijk niet. De huidige tweede generatie Innova verscheen in 2015 - zeven jaar geleden dus - voor het eerst op de weg verscheen en al eens is gefacelift. Ongetwijfeld parkeert Toyota de volgende generatie Innova op een nieuw 'TNGA'-platform, een basis die mogelijk beter is geschikt voor een elektrische aandrijflijn.

Vanbuiten oogt de Innova EV Concept niet eens zo anders dan de reeds bekende versies met verbrandingsmotoren. We zien een dichte grille, blauwe accenten, andere bumpers en voor het model nieuwe 16-inch lichtmetalen wielen. Toyota levert de Innova momenteel met 2.0 en 2.7 liter grote benzinemotoren en met 2.4- en 2.8-liter dieselmachines.

Zou een relatief eenvoudige elektrische MPV iets voor de Nederlandse markt zijn? We zijn benieuwd naar jullie bevindingen!