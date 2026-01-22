Toyota bevestigt komst van nieuwe sportauto met middenmotor

In het najaar van 2023 schotelde Toyota ons een heerlijk sportief studiemodel voor: de FT-SE. Een volledig elektrische tweezitter, die je ondanks zijn aandrijflijn toch een beetje als een spiritueel opvolger van de Toyota MR2 kon zien. Ook dat was een relatief compacte sportieve tweezitter, maar die had gewoon een verbrandingsmotor. Die lag in het midden en dat hebben we recent alleen nog maar bij een unieke GR Yaris gezien bij Toyota. Nu zit er echter wat concreters in het vat en dan kijken we toch ook weer naar de FT-SE.

In een gesprek met Automotive News vertelt Gazoo Racing-topman Tomoya Takahashi dat er wordt gewerkt aan een sportieve productieauto met middenmotor. Details heeft hij nog niet, maar hij waarschuwt wel alvast dat het nog even gaat duren voordat de auto klaar is. Volgens de huidige planning zou er nog zo'n vier of vijf jaar overheen gaan. Het gaat hier voor de goede orde dus over een brandstofauto, terwijl de FT-SE een elektrische auto was. Kijk er niet gek van op als Toyota toch dat ontwerp van de plank haalt. Misschien nog wel met wat moderniseringen hier en daar, want het moet er in 2030 nog steeds fris uitzien.