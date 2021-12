Toyota Aygo X: de complete prijslijst

De nieuwe Toyota Aygo X is er zoals bekend vanaf €15.995. Voor dat geld staat de naamloze basisversie klaar, uiteraard met de éénliter driecilinder met 72 pk die in alle uitvoeringen zit. Behalve deze basistrim zijn er nog vier versies van de handgeschakelde Aygo. De Play kost €17.595, de First €18.995, de Envy €20.795 en topversie Limited €22.595.

Behalve met een handbak is de nieuwe Aygo X er ook met een CVT-automaat. Dat is een noviteit, en Toyota beloofde bij de introductie dat deze versie qua verbruik niet veel onderdoet voor de handgeschakelde versie. Dat lijkt te kloppen, want met 112 gram komt de CO2-uitstoot nauwelijks hoger uit dan bij de manuele uitvoering, die het met 108 tot 110 gram doet. Toch is de Aygo X met CVT duidelijk duurder. Hiet begint het feest bij de Play, dus een echte basisversie is er niet. Het prijsverschil is bij iedere versie €1.700. Met CVT kost een Aygo Play dus €19.295, een First €20.695, een Envy €22.495 en een €24.295.

Uitrusting

Om de lezer maar meteen de pas af te snijden: ja, tot dik 24 mille voor een A-segmenter is een heleboel geld. Bij de eerste kennismaking merkten we echter al wel op dat de Aygo een heel stuk volwassener is geworden. Bovendien is de uitrusting op niveau. Zo krijgt de basisversie al airco, elektrische ramen, adaptieve cruise control (!), automatisch grootlicht en een rijstrookassistent mee. De Play voegt daar een 7-inch multimediasysteem met Apple Carplay en Android Auto aan toe en krijgt bijvoorbeeld ook een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel, elektrisch verstelbare buitenspiegels en een achteruitrijcamera.

De First onderscheidt zich voor krap 19 mille met led-koplampen en -richtingaanwijzers. Ook krijg je hier voor het eerst lichtmetaal (17 inch, net als het staal van de basisversie), monteert Toyota mistlampen in de voorbumper en is er automatische climatecontrol. Zoals de naam al aangeeft is dit een introductieversie, die volgens Toyota een voordeel van €500 met zich meebrengt.

De Envy, die kennelijk in het leven is geroepen om de buren jaloers te maken, staat zelfs op 18-inch lichtmetaal. Ook het scherm is met 9 inch een maatje groter. Het stuurt onder meer JBL-audio met vier speakers en een heuse subwoofer aan. Dit is ook de eerste uitvoering met de Bi-Tone koets, met een in afwijkende kleur gespoten dak en C-stijl dus.

De Limited, een nogal Amerikaanse naam, is logischerwijs helemaal afgeladen. Dit is de versie die schitterde in onze kennismakingsvideo en zo ziet hij er ook altijd uit. Elke Limited is namelijk ‘Cardamom Green’ met een zwart dak en oranje accenten. Deze versie heeft ook unieke stoelbekleding, stoelverwarming en Smart Entry, waarmee de sleutel in de zak kan blijven. De Limited lijkt ook een soort actiemodel te zijn en is daadwerkelijk slechts beperkt (‘gelimiteerd’, dus) leverbaar.

Het open dak, dat Toyota enigszins optimistisch een cabriodak noemt, heeft een meerprijs van €995. Het is echter alleen leverbaar op de Envy en de Limited, de dikste versies dus. De allerduurste Aygo X is, voor zover we nu kunnen zien, een Limited met CVT en het optionele cabriodak. Het totaal komt voor die configuratie op € 25.290.

Vergelijk met ‘oude’ Aygo

Pakken we de prijslijst van de oude Aygo erbij, dan valt allereerst op dat de vanafprijs daar lager ligt. Met €14.145 is de instapversie van de uitgaande Aygo om precies te zijn €1.850 goedkoper dan de simpelste Aygo X. Ook bij de voorgaande versie was airco op het laatst standaard, net als elektrisch bedienbare ramen. Met vier stuks krijgt de oude versie zelfs tweemaal zoveel speakers mee als de nieuwe. Daar staat tegenover dat de Aygo X een stuk groter en ruimer is, en dat het Safety Sense-pakket er voorheen niet op zat. Dat betekent geen adaptieve cruise control, maar zelfs reguliere cruise control was op de uitgaande Aygo niet leverbaar.