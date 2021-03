Toyota Aygo alleen nog als vijfdeurs

De prijslijst van de Toyota Aygo ziet er dit modeljaar net even anders uit dan vorig jaar. De Toyota Aygo is niet meer als driedeurs beschikbaar. De vijfdeurs Aygo blijft in tal van smaken beschikbaar. AutoWeek heeft de prijzen.

Toyota past de Nederlandse prijslijst van de Aygo aan. De kleinste Toyota is voortaan alleen nog als vijfdeurs beschikbaar en dat betekent dat de driedeurs Aygo met ingang van 1 april uit het Nederlandse gamma verdwijnt. Het aanbod van de driedeurs Aygo was overigens al vrij beperkt. De Aygo met 'drie portieren' was enkel beschikbaar als X, X-Fun en X-Play terwijl de versie met automaat zelfs alleen als X-Play op de prijslijst stond. De enige beschikbare motor blijft logischerwijs de 72 pk en 93 Nm sterke 1.0 VVT-i.

De vijfdeurs Toyota Aygo blijft in diverse uitvoeringen beschikbaar. Het voorheen op de optielijst staande cabriodak, dat een meerprijs had van zo'n € 1.000 en alleen beschikbaar was op de vijfdeurs Aygo in X-Play en X-Joy-trim, is niet meer op de optielijst te vinden. Het dak blijft echter gewoon beschikbaar, maar Toyota parkeert de Aygo met het elektrisch bedienbare roldak voortaan op de prijslijst als 'Cabrio'. Het roldakje is net als voorheen alleen leverbaar op de X-Play en X-Joy uitvoeringen maar kan wel gecombineerd worden met zowel de handbak als de X-Shift geheten automaat. Wie wel geïnteresseerd is in zo'n zomerse Aygo, moet snel handelen. De X-Play Cabrio en X-Joy Cabrio hebben tijdelijk geen meerprijs ten opzichte van de reguliere X-Play- en X-Joy-uitvoeringen. Nieuw is de mogelijkheid het roldakje in het rood te laten uitvoeringen. Die optie heeft een prijs van €215.

Ook is er goed nieuws voor wie genoeg heeft aan de Aygo in basistrim. De standaarduitrusting van de Toyota Aygo X wordt namelijk uitgebreid met airconditioning. Ook herziet Toyota de standaarduitrusting van de meest riante uitvoering van de Aygo, de X-Clusiv. Zo heeft deze topversie voortaan standaard een zwart lederen interieur. Voorheen had de Aygo X-Clusiv stoffen bekleding met 'lederlook' wangen. Ook is er voor de X-Clusiv een nieuwe optie die Red Pack heet. Dit €275 euro kostende pakket brengt onder meer een in het rood uitgevoerd dak, rode zijspiegelkappen, rode A-stijlen, rode accenten in de voor- en achterbumper én de lak Midnight Black naar Toyota's kleinste.

Prijzen Toyota Aygo

Handgeschakeld

Uitvoering Vanafprijs 1.0 VVT-i X € 13.595 1.0 VVT-i X-Fun € 14.695 1.0 VVT-i X-Play € 15.595 1.0 VVT-i X-Play Cabrio € 16.596 (tijdelijk € 15.595) 1.0 VVT-i X-Joy € 16.350 1.0 VVT-i X-Joy Cabrio € 17.350 (tijdelijk € 16.350) 1.0 VVT-i X-JBL € 16.895 1.0 VVT-i X-Xclusiv € 18.495

Automaat (X-Shift)

Uitvoering Vanafprijs 1.0 VVT-i X-Play € 17.250 1.0 VVT-i X-Play Cabrio € 18.250 (tijdelijk € 17.250) 1.0 VVT-i X-Joy € 17.995 1.0 VVT-i X-Joy Cabrio € 18.995 (tijdelijk € 17.995) 1.0 VVT-i X-JBL € 18.550 1.0 VVT-i X-Clusiv € 20.150

Toyota gaf met de Aygo X Prologue onlangs een glimp van wat we van een de straks nieuwe Toyota Aygo kunnen verwachten. Daarover lees je hier meer. Een uitgebreid interview met Ian Cartabiano, President en Director of Design van ED2 over die concept-car, lees je hier.