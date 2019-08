Toyota Avanza onder het mes

Wie een blik werpt op het Thaise leveringsgamma van Toyota, komt een aardige selectie in West-Europa onbekende modellen tegen. Zo verkoopt Toyota de Sienta en de Innova niet ons deel van de wereld en is ook de Avanza een hier onbekend model. Het is die laatste ondergaat nu voor de tweede keer is gefacelift.

De Avanza is de kleinste MPV-achtige die Toyota in diverse Aziatische landen aanbiedt. De eerste generatie (foto 5) ervan werd in 2003 gepresenteerd en hield het tot 2011 vol, waarna het huidige model om de hoek kwam kijken (foto 6 en 7). De de in de basis 4,14 meter lange Avanza is door partner Daihatsu ontwikkeld en wordt door dat merk, dat met de Xenia een eigen versie van de Avanza verkoopt, gebouwd in onder andere Indonesië. In 2015 werd het tweetal op de snijtafel gelegd en nu belandt de Avanza voor de tweede keer op de snijtafel.

Het grootste verschil zit hem in de neus, waar de Avanza nieuwe kijkers krijgt die nu optisch in twee delen worden geknipt door een horizontale kunststof strip. De grille is groter dan voorheen en ook de voorbumper is volledig nieuw. De beglazing van de achterlichten is aangepast en Toyota past naar eigen zeggen fraaiere materialen toe in het binnenste, als is er op optisch vlak niets aan de werkplek veranderd. Ook wat motoren betreft is er geen nieuws. De Avanza behoudt zijn 102 pk sterke 1.5, een benzinemotor die leverbaar is met een handgeschakelde vijfbak en met een viertrapsautomaat. Leuk gegeven: dat vermogen gaat niet naar de voor-, maar naar de achterwielen. Inderdaad: de Avanza is een achterwielaaandrijver! De vanafprijs ligt in Thailand omgerekend op zo'n € 19.000.