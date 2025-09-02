Ga naar de inhoud
Toyota Aqua: vernieuwde hybride hatchback erft Prius-neus

Hammerhaaikop

Toyota Aqua
Lars Krijgsman

De Toyota Aqua doet zijn naam nu écht eer aan. De compacte hybride hatchback is vernieuwd en krijgt onder meer een compleet nieuwe voorzijde aangemeten. Allemaal leuk een aardig, maar wat is een Toyota Aqua precies?

Zegt 'Toyota Aqua' je niets? Dat is niet zo gek. In Nederland is het model nooit geleverd. De huidige generatie Aqua - nummer twee alweer - werd in 2021 gepresenteerd en draait inmiddels dus alweer vier jaar mee. Wat het is: een zo'n 4,05 meter korte hatchback die zich wat vorm betreft het beste laat vergelijken met bijvoorbeeld de Nissan Note van weleer. De Aqua deelt zijn GA-B-platform met de Yaris en Yaris Cross en is altijd hybride. Het in Japan niet aan te slepen model heet buiten de thuismarkt Prius C, maar heeft nooit zijn weg naar Nederland gevonden. Hoe dan ook: de Aqua is vernieuwd en doet zijn naam nu meer eer aan.

De Aqua krijgt nu wat Toyota zijn hamerhaai-front noemt: een voorzijde die je inmiddels kent van auto's als de - inmiddels uitgezwaaide - Prius, C-HR en ga zo maar door. Verder verandert er nauwelijks iets. Ook de hybride aandrijflijn blijft onaangeroerd en brengt opnieuw 115 pk op de been. Wel voert Toyota kleine aanpassingen door in het interieur. Zo is er onder meer een 7 inch digitaal instrumentarium, zijn er nieuwe infotainmentschermen en is er voortaan onder meer een elektronische handrem. Leuk weetje: de Aqua valt direct met Modellista-optiek te krijgen.

De vanafprijs van de Toyota Aqua bedraagt in Japan omgerekend €14.350. Daarmee vult hij er prijstechnisch het gat tussen de Yaris en de Corolla. De Yaris Cross - meer een cross-over - is er iets duurder.

