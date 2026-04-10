Dat laden bij een openbare laadpaal best uitdagend kan zijn, weet iedere leaserijder zonder eigen oprit. Hoe groot dat probleem is en wat de verschillen per gemeente zijn, kunnen we je nu ook vertellen.

Wees gerust een beetje genadig als er straks weer een Elroq- of EV3-rijder is die wat al te ambitieus invoegt. De bestuurder van die auto kan zomaar bezig zijn met een soort race, want wie als eerste in de charmante jaren 30-wijk arriveert heeft ook de eerste plek bij de laadpaal om de hoek. De strijd om die vaak beperkt aanwezige palen is een toenemend probleem nu na de mensen met een eigen oprit ook andere leaserijders massaal op een EV zijn overgestapt, of dat nu uit vrije wil of door lichte dwang is.

Maar hoe groot is dat ‘gevecht’ om laadpalen precies? Dat verschilt volgens Mr. Wheelson sterk per gemeente. De occasion-importeur onderzocht voor iedere gemeente het aantal stekkerauto’s per laadpaal. Het gaat dus om het aantal EV’s of PHEV’s dat gemiddeld één publiek laadpunt deelt. Anders dan je misschien zou verwachten, ligt dat aantal in steden als Amsterdam (2,7) en Rotterdam (ook 2,7) best laag. Ook Nieuwegein en Loon op Zand scoren goed, terwijl Sluis in Zeeuws-Vlaanderen met 1,6 zelfs het kleinste aantal auto’s per laadpaal heeft. Althans in theorie, want volgens de onderzoekers komt dat door het toerisme en kun je dus verwachten dat er in het hoogseizoen wel degelijk (veel) meer auto’s zijn die om een laadpaal in Sluis vechten.

Aan de andere kant van het spectrum vinden we Blaricum, Pekela, Dantumadiel, Laren en Wijk bij Duurstede. Op Blaricum en Laren na valt daar geen lijn in te ontdellen, maar met 22 tot 31 (Blaricum) auto’s per laadpaal zijn dit wel de gemeentes waar de kans op een vrije laadplek het kleinst is.

Bekijken we deze zaak op provincieniveau, dan scoort Zeeland ook het best. Hier vechten gemiddeld 4,2 stekkerauto’s om een laadpaal, gevolgd door Zuid-Holland met 4,5 en Noord-Holland met 5,4. In Friesland en Drenthe is de situatie met respectievelijk 8,8 en 8,0 auto’s per laadpaal het slechtst.