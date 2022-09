'Tot 30 procent stroomverlies bij thuis opladen van EV'

Wie thuis een plug-in hybride of volledig elektrische auto wil opladen, kan dat op verschillende manieren doen. Je kunt simpelweg via een 'Granny Charger' je auto opladen aan een conventioneel stopcontact, maar je kunt ook voor een 'wallbox' gaan. Behalve het verschil in laadvermogen (en -snelheid) blijkt er nog een aanzienlijk verschil te zijn: het stroomverlies. Een wallbox kan dat behoorlijk beperken, omdat in sommige gevallen anders tot wel 30 procent aan elektriciteit 'verloren gaat' bij het opladen van de EV. Dat blijkt uit onderzoek van de ADAC.

De ADAC onderzocht bij meerdere elektrische auto's hoeveel stroom er verbruikt werd bij het bijladen aan de 220/230V-aansluiting en aan een wallbox. De verschillen waren significant. Zo was er bij het bijladen met een Granny Charger (2,3 kW) bijvoorbeeld bij een Renault Zoe een stroomverlies van 24,2 procent, waar dat aan een wallbox (11 kW) nog maar 9,7 procent was. Ook scheelt het bij een wallbox aanzienlijk als er met een lager vermogen bijgeladen wordt. Zo verlies je bij een Tesla Model 3 bijvoorbeeld 7,7 procent stroom als je met 11 kW bijlaadt, maar wel 11,4 procent als je met een wallbox met 3,5 kW laadt. Het advies van de ADAC is dan ook: laad met een zo hoog mogelijk vermogen bij om minder stroom te verliezen.

Volgens de ADAC gaat er op verschillende manieren stroom verloren onderweg naar de accu van de auto. Aan een Granny Lader gaat er tot wel 4 procent stroom verloren via bekabeling vóór de stroom bij de auto is, bij een wallbox ligt dat slechts onder een procent. Vervolgens slurpt de boordlader (onder meer vanwege laadmanagement) ongeacht de laadmethode nog zo'n 5 tot 10 procent weg en ook kunnen de 12V-systemen aan boord van de auto nog 5 tot 15 procent stroom weggrissen voor de accu. Omdat het laden met een laag laadvermogen langer duurt, gaat er ook meer stroom verloren. Vandaar dat het laden met een zo hoog mogelijk laadvermogen (en dus ook met een wallbox) het meest efficiënt is. Niet geheel onbelangrijk met de huidige energieprijzen.

De ADAC adviseert, vanwege het hogere laadvermogen niet geheel verrassend, om met een wallbox te gaan laden als je dat nog niet doet. Anders is het zaak om een zo kort mogelijk snoer te gebruiken als je de auto toch direct op een stopcontact wil aansluiten. De ADAC onderzoekt nog wat het stroomverlies is aan openbare laadpalen en in hoeverre dit wordt doorgerekend aan de klant.