Internationale instabiliteit heeft vaak gevolgen voor de olie- en gasprijzen. We zagen het na de inval van Rusland in Oekraïne in 2022 en ook nu door de huidige onrust in het Midden-Oosten. De olieprijzen zijn vandaag met de grootste dagstijging in vier jaar tijd omhooggeschoten, zo meldt onder meer ANP. De prijs van een vat Brent-olie steeg met ruim 13 procent tot meer dan 82 dollar per vat. Ter vergelijking: een vat-Brent-olie kostte vrijdag nog 72,87 dollar.

De toename van de olieprijs houdt verband met de voor de handel zeer belangrijke Straat van Hormuz, een zeestraat tussen Iran en de Verenigde Arabische Emiraten. Het is een zeer belangrijke transportader voor aardolie. Olietankers liggen uit veiligheidsoverwegingen stil. Zondag besloten de landen van oliekartel OPEC om de olieproductie flink te verhogen, maar dat kan waarschijnlijk niet voorkomen dat de olieprijs de komende dagen blijft stijgen. Naar welke hoogte, hangt uiteraard af van hoelang de onrust in het Midden-Oosten aanhoudt.

Benzine, diesel, stroom en gas worden de komende tijd waarschijnlijk nog duurder. De brandstofprijzen aan de pomp bereikten vorige week al het hoogste niveau in tweeënhalf jaar tijd. De Gemiddelde Landelijke Adviesprijs (GLA) van een liter Euro 95 (E10) ligt momenteel op €2,29 per liter. Die van een liter diesel op €2,09. Een maand geleden lag de GLA van een liter benzine nog op €2,25.