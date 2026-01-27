Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Topmannen Duitse autofabrikanten positief over handelsdeal EU-India

Lekker handelen

1
BMW en Mini fabriek Leipzig

De topmannen van de Duitse autofabrikanten Volkswagen, BMW en Mercedes-Benz hebben positief gereageerd op het vrijhandelsakkoord tussen de Europese Unie en India.

In het dinsdag gesloten verdrag zijn onder andere afspraken gemaakt dat de importtarieven op Europese auto's van 110 procent naar 10 procent dalen. "We zien potentieel in India voor Volkswagen en zullen dit akkoord nauwkeurig bestuderen", reageert Volkswagen-topman Oliver Blume. Blume zegt elk initiatief voor handelsakkoorden met regio's over de hele wereld te steunen.

Ook de topman van Mercedes, Ola Källenius, is voor een handelsakkoord. "Elke stap richting het openen van markten en het versterken van handel is positief voor Duitsland." De topman van BMW, Oliver Zipse, wijst eveneens op de waarde van een verdrag voor Duitsland. "Voor Duitsland als exportland is dit van groot belang."

De importtarieven gaan naar beneden, maar er blijft wel een importquotum van 250.000 auto's van kracht. Daarboven zal een ander tarief gelden.

1 Bekijk reacties

Lees ook

Nieuws
Thames Highway

Autovrachtschip drijft stuurloos op de Noordzee na brand in machinekamer

Nieuws
Mini Electric

Je koopt al een elektrische Mini voor minder dan de helft van een nieuwe

Nieuws
DS 3 Performance

DS wil voor grotere aantallen gaan met oude bekende

Nieuws
Nissan Solar-Powered Ariya Concept

Elektrische Nissan Ariya kan dankzij Nederlands bedrijf zonder stekker bijladen

Nieuws
Tesla Model Y Standard

Steeds meer nieuwe auto's in Europa zijn elektrisch, maar ruim 80 procent heeft verbrandingsmotor

Lezersreacties (1)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.