De elektrische Fiat Grande Panda Electric is met zijn topsnelheid van 132 km/h al bepaald niet vliegensvlug. Als het aan de topman van Fiat ligt, komt de topsnelheid van de stadsauto's van Fiat nog een stuk lager te liggen. "Ik begrens de topsnelheid graag op 118 km/h', aldus CEO Olivier François.

Uitgebreide actieve en passieve veiligheidssystemen maken auto's er in theorie veiliger op, maar ook duurder. Volgens Fiat-topman Olivier François heeft het gros van door de EU voorgeschreven veiligheidssystemen het doel om de veiligheid op hoge snelheid te verbeteren. Voor kleine modellen van Fiat zoals de 500, Panda en Grande Panda zou een deel van deze systemen niet noodzakelijk zijn omdat ze toch vooral in de stad gereden worden, zo zegt de CEO in gesprek met het Engelse Autocar. Zijn idee: de topsnelheid van dit soort kleine modellen begrenzen op 118 km/h en het voor die auto's niet noodzakelijk maken om ze vol te stoppen met ADAS-systemen. Dat moet de auto's goedkoper maken.

Waarom de topsnelheid exact op 118 km/h begrenzen? Welnu: dat is volgens de Fiat-topman de gemiddelde maximaal toegestane snelheid op Europese snelwegen. "Ik zou de topsnelheid van onze kleinere modellen graag begrenzen op de huidige gemiddelde maximale topsnelheid in Europa. Die maximaal toegestane topsnelheid is er immers al [...]" aldus François. "Ik begrijp niet waarom we al die dure systemen moeten installeren: sensoren, camera's, verkeersbordherkenning... Het is een beetje absurd en heeft ertoe bijgedragen dat de gemiddelde prijs van kleine modellen de afgelopen vijf à zes jaar met 60 procent is gestegen." Waarom de topsnelheid exact op 118 km/h begrenzen? Welnu: dat is volgens de Fiat-topman de gemiddelde maximaal toegestane snelheid in Europa.

Zijn de huidige kleine auto's van Fiat zulke hardlopers? Welnee. De topsnelheid van de elektrische Fiat Grande Panda Electric is vastgesteld op 132 km/h, die van de Grande Panda met benzinemotor op 160 km/h. De Pandina noteert een topsnelheid van 153 km/h achter zijn naam. De topsnelheid van de elektrische Fiat 500 Electric met kleine accu en 70 pk sterke elektromotor ligt op 135 km/h. De sterkere 500 Electric met 87 pk en 42 kWh accu haalt een snelheid van maximaal 150 km/h. De Fiat 500 Hybrid heeft een topsnelheid van 155 km/h, al moet je met de 500 Hybrid Cabrio genoegen nemen met een topsnelheid van 150 km/h.