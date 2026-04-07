Bij elektrische auto’s ligt de focus vaak op actieradius en laadsnelheid, maar het verbruik is in feite net zo belangrijk. De verschillen op dat vlak zijn levensgroot, maar hieronder vind je de tien zuinigste EV’s die je op dit moment kunt kopen.

Dat een grotere auto per definitie minder zuinig is, gaat zelfs bij brandstofauto’s niet helemaal op. Het type motor, de brandstofsoort, de bakverhoudingen, de carrosserievorm en de expertise en focus van de fabrikant spelen immers ook een grote rol. Toch zijn de zuinigste brandstofauto’s wel degelijk vaak klein. Uitschieters de ene of de andere kant op zullen er altijd zijn, maar ‘grosso modo’ zijn kleine benzineauto’s zuinig en grote vaak niet, of hooguit met behulp van stevige elektrificatie.

Bij elektrische auto’s blijken we nog niet op dat punt te zijn aanbeland. De onderstaande lijst toont de zuinigste nieuwe EV’s die je op dit moment kunt kopen, en de zuinigste blijkt een lel van een limousine met niet minder dan 442 pk en een gewicht van 2.100 kg. Met een verbruik van 11,8 kWh per 100 kilometer is die Lucid Air Pure volgens de algemeen erkende WLTP-cyclus zuiniger dan alle andere EV’s, inclusief vederlichte en relatief trage opties als de Dacia Spring Electric en Dongfeng Box. Evengoed halen die auto’s de top-10 ook, net als concurrenten de Renault Twingo en de Fiat 500e. Een klein formaat helpt dus wel degelijk, maar andere factoren spelen kennelijk een minstens zo grote rol.

Dat bewijst ook Tesla, dat de basisversies van zowel de Model 3 als de Model Y in deze lijst weet te parkeren. De Mercedes-Benz CLA scoort met zijn aalgladde koets en tweeversnellingsbak ook prachtig, terwijl de verbeterde Ford Puma Gen-E nog iets efficiënter is dan de oorspronkelijke variant. Dat Toyota de eveneens vernieuwde en verbeterde bZ4X op de negende positie parkeert, vinden we ook opvallend. De Japanners zijn hun focus op zuinigheid kennelijk niet kwijtgeraakt bij de EV-ontwikkeling, mooi om te zien.

Langer en aerodynamischer is beter dan korter en lichter

Die plek voor de bZ4X is bovendien veelzeggend, omdat deze hiermee beter scoort dan de op gelijke leest geschoeide, maar kleinere en lichtere C-HR+. Deze auto’s bewijzen dat een langere, maar gestroomlijndere carrosserie voor een EV gunstiger is dan een kortere, maar aerodynamisch minder gunstige koets. Dat stroomlijn hier een grotere rol speelt dan bij brandstofauto’s, bewijzen ook stationwagonvarianten van bestaande modellen. Die zijn steevast minder zuinig dan hun hatchback-tegenspelers. Zo scoort een CLA Shooting Brake 12,7 kWh per 100 km en houdt een Audi A6 Avant het bij 14,2, terwijl de Sportback met 13,5 kWh per 100 km op een virtuele dertiende plek eindigt.

Lekker aan het dalen

Voor de EV-wereld als geheel is het energieverbruik trouwens wel lekker aan het dalen. Nog niet zo lang geleden vonden we 20 kWh per 100 km nog heel normaal, nu wordt 15 kWh/100 al gewoner. Dan praten we over praktijkverbruik op de boordcomputer, wat meestal weer aanmerkelijk gunstiger is dan het aan de laadpaal gemeten verbruik met laadverliezen.

Spelregels

Die verschillende praktijkverbruiken vind je terug bij onze tests, die je op deze website overal kunt downloaden en uiteraard ook in AutoWeek Magazine treft. Voor deze lijst gaan we uit van het officiële WLTP-verbruik. Daar hoort de kanttekening bij dat het verbruik in de praktijk hoger zal zijn, maar ook dat deze verbruiken onderling goed vergelijkbaar zijn en dus een goed beeld geven van de verschillen. Nu het toch over de spelregels gaat: van ieder model hebben we per definitie alleen de zuinigste variant geteld. Zo zijn er andere varianten van de CLA die met hun verbruik ook in aanmerking zouden komen voor de lijst, maar we noemen alleen de efficiëntste versie.

Top 10 zuinigste nieuwe EV's - april 2026