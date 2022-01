Togg: 'Eerst Turkije, dan Europa'

Dat Togg, dat staat voor Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Turkey's Automobile Joint Venture Group), zich voor het eerst laat zien op de CES in Las Vegas, is niet zonder reden. Het merk presenteert zich liever als technologiebedrijf dan als ‘old school’ autofabrikant. Togg gaat zich volledig concentreren op het maken van elektrische auto’s en doet dat op eigen grond. Het bedrijf krijgt veel steun van de Turkse overheid bij de start, uiteraard met de hoop op veel economische groei als het een succes wordt. Maar ondanks het feit dat het de eerste Turkse autofabrikant is, begint men niet bepaald zonder ervaring. Sowieso heeft de CEO Gürcan Karakas 30 jaar voor Bosch gewerkt, de bekende toeleverancier. En niet zonder reden, want het barst in Turkije van de autofabrieken. Zo maken Renault, Ford en Toyota er auto’s, wat zorgt voor een grote Hub als het groot om logistiek en toeleveranciers die de weg weten. Midden tussen de bestaande fabrieken in de kustplaats Gemlik heeft Togg in 2020 zijn fabriek geopend.

Eind 2022 moet daar de eerste productieauto van de band rollen, vanaf Q1 2023 moet de auto worden uitgeleverd. Het wordt een C-segment SUV, volledig elektrisch uiteraard. Een sedan op hetzelfde platform volgt dan snel en daarna komt een fastback die lijkt op de concept-car die in Las Vegas is onthuld. De sedan en SUV moeten een bereik krijgen van 500 WLTP-kilometers en men belooft vermogen tot 400 pk. Zowel het platform als de accupakketten worden volledig in Turkije ontwikkeld. Siro Silk Road Clean Energy Solutions, een samenwerking met Farasis Energy, maakt de batterijen voor het merk.

De lancering is eerst alleen voor de Turkije zelf. “We moeten ons eerst bewijzen in onze thuismarkt”, zegt Karakas. “Als je je als merk niet staande kunt houden in eigen land, dan heb je in de rest van de wereld niet veel te zoeken. Maar we hebben uiteraard alle vertrouwen. Zodra we een goede basis hebben hier gaan we verder kijken, te beginnen met Noord-Europa, waar men altijd open staat voor nieuwe merken en nieuwe techniek. Daarna volgt Centraal Europa, uiteraard een extreem belangrijke markt.” We hoeven echter geen traditionele dealers te verwachten van TOGG. “Je ziet nu al de verschuiving naar online verkoop al dan niet in combinatie met enkele flagship stores", zegt Karakas. “Ik heb gewerkt in de aftermarket wereld. De meeste marge van dealers zit in het onderhoud en dan loopt fors terug met elektrische auto’s. We gaan dus niet iets opbouwen wat straks niet meer nodig is.” Sowieso is het feit dat men geen old school techniek achter zich hoeft te laten volgens hem een groot voordeel. “We kunnen ons veel sneller ontwikkelen dan traditionele autofabrikanten omdat we geen ICE-geschiedenis hebben. We hoeven niets in stand te houden, we hoeven geen investeringen terug te verdienen. In de oude wereld waren motor een versnellingsbak de belangrijkste technieken. De engineers die daaraan werkten waren het belangrijkst en die groeiden vervolgens door naar hogere functies. Dat heeft gevolgen voor de manier van denken. Dat soort ballast hebben wij niet.”

Hoe het merk zichzelf wil positioneren is nog niet helemaal duidelijk, het enige wat de CEO erover kwijt wil is dat de kwaliteits- en homologatie-eisen voor zijn modellen anders zijn voor Europa dan bijvoorbeeld voor China, waar het merk ook heen wil. Maar door “strak kostenbeleid” wordt de nieuwe elektrische SUV volgens hem niet duurder dan een gelijkwaardige benzineauto. Aangezien er in Nederland vervolgens een stoot bpm op benzineauto’s zit zou dat voor hier gunstig moeten uitpakken. Maar dan nog kost een midi-SUV van Kia minder dan eentje van Audi, dus we moeten nog even afwachten hoe TOGG zichzelf precies in de markt wil zetten. Wel duidelijk is dat het merk erg mikt op interactie met de bestuurder in combinatie met autonoom rijden. Er wordt blockchain-techniek ingezet om de auto te betalen, maar ook om kosten onderweg te regelen. Denk aan tol. “We bouwen aan mobiliteitsoplossingen met een businessmodel waarin de gebruiker centraal staat en dat is gebaseerd op data. Oplossingen die een veel comfortabeler mobiliteitservaring bieden in het ecosysteem en die groeien rondom ons smart product”, zoals hij zijn auto noemt. Begin 2023 kunnen kijken wat dat in de praktijk betekent.