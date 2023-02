Toen tabaksponsors in de Formule 1 nog heel normaal waren

De Formule 1 begint weer bijna. De auto's voor het seizoen 2023 zijn al voorgesteld en daarmee kennen we ook de nieuwe livery's. Een week voor de start van het Formule 1-circus duiken we in het verleden, terug naar de tijd toen bijvoorbeeld tabaksponsoring nog heel normaal was. De onderstaande bolides staan ons nog helder voor de geest.

Rothmans (Williams-Renault FW16 - 1994)

De Williams-Renault FW16 in Rothmans-livery en met startnummer 2 op de neus nestelde zich op 1 mei 1994 in één klap in het collectieve geheugen van de wereld. Het was die auto die zich in leidende positie met een snelheid van tegen de 300 km/h op het circuit van Imola in de muur van de Tamburellobocht boorde, met Ayrton Senna aan boord

Marlboro (McLaren MP4/4 - 1988)

De M23 was in de jaren 70 de eerste McLaren die in een rood-witte Marlboro-jas werd gehesen. De auto die het kleurenschema écht iconisch maakte, was echter de MP4/4 met Honda-V6 en het magische rijdersduo Alain Prost-Ayrton Senna. Laatstgenoemde werd met deze wagen in 1988 wereldkampioen.

Gold Leaf (Lotus 49B – 1968)

Lotus was de eerste F1-renstal die met tabaksreclame reed. In 1968 verscheen Graham Hill aan de start van de GP van Spanje met een in het rood, wit en goud gestoken auto – de kleuren van Gold Leaf. Een wedstrijd die de Brit prompt won.

JPS (Lotus 72 D – 1972)

Imperial Tobacco had een nieuw merk en dat betekende dat de Gold Leaf-outfit werd ingeruild voor een zwart pak waarop in gouden letters ‘John Player Special’ te lezen was. Lotus bleef deze stijlvolle livery, die zou uitgroeien tot één van de meest legendarische ooit, maar liefst 15 (!) jaar trouw.

Camel (Lotus 99T – 1987)

We kunnen in dit rijtje niet om nóg een Lotus heen: de volledig in Camel-geel gespoten auto waarmee Ayrton Senna in 1987 twee overwinningen behaalde. Dat was een jaar voordat hij wereldkampioen werd bij McLaren. Camel zagen we als sponsor ook terug bij Benetton, Williams en Tyrrell.

Samson (Shadow DN9 – 1979)

In deze lijst mag ‘onze eigen’ Samson Shag van Koninklijke Theodorus Niemeyer BV (tegenwoordig onderdeel van British American Tobacco) uiteraard niet ontbreken. Zeker niet als er ook nog eens een Nederlander achter het stuur zit. Jan Lammers reed met de Shadow helaas in de schaduw van de toppers.

Gitanes (Ligier JS5 – 1976)

Op een Franse F1-bolide hoort een Franse sigarettenboer te staan, dus was het logisch dat het blauw van Gitanes vanaf debuutseizoen 1976 tot halverwege de jaren 90 de auto’s van Guy Ligier sierde. Toen Ligier in 1997 overging in Prost Grand Prix, nam zustermerk Gauloises de plek van Gitanes in.

Benson & Hedges (Jordan 198 – 1998)

Deze sponsor staat ons vooral bij vanwege de originele draaien die het team van de recalcitrante Eddie Jordan aan de naam gaf toen tabaksreclame in steeds meer landen verboden werd. Benson & Hedges werd dan omgetoverd in ‘Bitten Heroes’, ‘Buzzin Hornets’ of ‘Be On Edge’, zodat je toch onbewust een link met de sponsornaam legde.