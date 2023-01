Tegenwoordig is het al moeilijk een nieuwe auto te kopen voor minder dan €15.000 . Er was een tijd dat je voor minder dan €5.000 toch nog aardig wat keuze had. Daarvoor moet je echter terug gaan naar halverwege de jaren 80. We zetten de goedkoopste auto's van 1985 op een rijtje.

Skoda 105 fl. 8.995 (€4.082)

De absolute prijsvechter van Nederland, met de 4-cilinder in lengterichting achterin en aan de voorkant een grote opbergbak. De ‘standaard’ was de basis, de ‘luxere’ L had onder andere rembekrachtiging en raamslingers achterin.

Lada 1200 fl. 9.595 (€4.354)

Voor 600 gulden méér stapte je in een sedan van Russische makelij, gebaseerd op de Fiat 124. Hij stond in de prijslijst onder de ‘modernere’ 2105 met vierkante koplampen, waarvoor 11.985 gulden moest worden neergeteld.

Subaru Mini Jumbo fl. 9.995 (€4.536)

De enige Japanner die onder de magische 10.000 gulden-grens bleef. Je stapte dan in een driedeurs in de eenvoudigste DL-uitvoering. Het 665 cc tweecilindertje leverde 37 pk. Twee portieren extra vergde een investering van 1.400 gulden.

Zastava Yugo fl. 9.999 (€4.537)

Inmiddels pure cult is de Yugo, het vierkante karretje uit voormalig Joegoslavië. Gestoeld op Fiat-techniek was het model zelfs kortstondig succesvol in de VS. In Nederland werden er van de driedeurs 45 en 55 iets meer dan 2.400 verkocht.

Daihatsu Cuore fl. 10.400 (€4.719)

De DL was al behoorlijk kaal, maar de Economy moest het zelfs stellen zonder hoedenplank, achterruitverwarming en een zonneklep. Met 632 stuks was 1985 het slechtste Cuore-jaar ooit, dat aantal werd een jaar later met het vernieuwde model meer dan verdriedubbeld.

Citroën 2CV6 fl. 10.670 (€4.842)

Ondanks zijn respectabele leeftijd wist Citroën in 1985 nog ruim 2.800 Eenden te slijten. De Spécial was de prijspakker, waarbij werd bezuinigd op onder andere een asbakje. 1987 was het laatste officiële verkoopjaar in Nederland.

Suzuki Alto fl. 10.995 (€4.989)

De kleinste auto van Nederland die leverbaar was met automaat, in 3- of 4-deurs uitvoering (met scharnierende achterruit). De Seat Fura LE was gelijk geprijsd maar Suzuki rekende iets lagere afleveringskosten dan Seat (350 om 395 gulden).