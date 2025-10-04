Omdat we al zo'n 20 jaar nogal digitaal werken, raken we in vervoering als er afgelopen zomer een zware envelop op het bureau belandt. Post uit Rijswijk. De pr-afdeling van BMW herhaalt wat het vijftig jaar geleden deed. In de envelop zit het lijvige persdossier van de eerste BMW 3-serie, die in juli 1975 debuteerde op de IAA in Frankfurt.

Het van een ringband voorziene dossier van ‘BMW Presse’ is in het Engels opgesteld, voor de internationale pers. We lezen al op de eerste pagina dat de nieuwe compacte BMW een technologische samensmelting is van twee automotive-eigenschappen die eigenlijk onverenigbaar zijn.

De afdeling ‘gebakken lucht’ in de Viercilindertoren in München, het kenmerkende gebouw waarin het merk zetelt, heeft kennelijk geen last van de zinderende hitte die de zomer van 1975 kenmerkt. Alle registers zijn opengetrokken: het is volgens de BMW-mensen gelukt om het karakter van een snelle, comfortabele en veilige sedan te combineren met dat van een wendbare en snel reagerende stadsauto. Geweldig, dat een 3-serie in die tijd als vrij compact werd beschouwd.

Toch waarderen we de eerlijkheid van het dossier nadat we alle gedetailleerde informatie over de nieuwe 3-serie tot ons hebben genomen. Het komt erop neer dat 1974 echt een moeilijk jaar was, maar dat BMW met een verkoopdaling van slechts vijf procent het er toch vrij aardig vanaf heeft gebracht. De oliecrisis van 1973 heeft er zwaar ingehakt, ook bij BMW.

Rijdersmerk, toen nog wel meer misschien

Over gedetailleerd gesproken: je leest nadrukkelijk dat BMW in die dagen al een echt rijdersmerk is, een reputatie waarmee het in de jaren ervoor al furore maakte. De wijzigingen van het onderstel ten opzichte van de 02-serie, zijn voorganger, zijn nauwkeurig beschreven. Zo zijn de veerwegen vóór korter, en achter langer. In de uitgebreide technische specificaties zien we ook telkens de verschillen voor het betreffende onderdeel ten opzichte van dat in de 02-serie.

Die informatie is vooral relevant voor bestaande klanten, die al jaren genieten van de kleine 02-sportsedan. BMW legt keurig uit waarom de voorlopige topversie, de 320i viercilinder, vijf pk minder heeft dan de 2002 tii. Door het gebruik van een Bosch K-Jetronic injectiesysteem in plaats van de mechanische Kugelfischer-injectie kan de 2-liter viercilinder beter omgaan met de minder loodhoudende benzine die in de jaren ervoor op de markt kwam. Beter voor het verbruik en gunstig voor de uitstoot.

De 320i is de enige 3-serie met inspuiting, de 316, 318 en 320 doen het met een verbeterde carburateur ten opzichte van de 1602, 1802 en 2002. Koppelkrommes en vermogensgrafieken, gedetailleerde tekeningen van de wielophangingen, doorkijkplaten met daarop alle verstevigingen en techniek goed zichtbaar. Wat moet de ontvangst van dit persdossier een heerlijke basis voor verhalen in de autobladen zijn geweest en dat midden in de komkommertijd.

Prettig to the point

Maar er valt ons nog meer op. We zien geen pagina’s die het idee achter het design beschrijven en dat is wel zo prettig. Geen ellenlange beschrijvingen van wat je op de beelden ziet en geen diepere filosofische gedachten van het ontwerpteam. BMW verschaft gewoon de feitelijke informatie die ertoe doet. Voor een geheel nieuw model is het persdossier lekker kort en to the point. Maar dat heb je zelf al kunnen zien aan de voorbeelden hierboven.

Mooi, de typeplaatjes van het nieuwe model afgedrukt op het voorblad.

De teller gaat slechts tot 200 km/h, we zien in deze uitvoering wel een toerenteller. De latere zescilinders hebben een teller die maximaal 220 kan aangeven.

Lekkere jaren 70-kleuren in het bekende olympisch stadion van München.

De 320 en 320i hebben het vierogengezicht. Schijnwerpers naast de koplampen.

Altijd tweedeurs De eerste generatie BMW 3-serie is gedurende zijn hele levenscyclus alleen als tweedeurs sedan geleverd. Hij trapt eind 1975 af met louter viercilinder motoren, in 1977 volgt er een eerste update. Daarbij maken de 320 en 320i plaats voor een 320/6 en een 323i. De eerste is een 2.0 zescilinder met carburateur, de 323i is het topmodel, dat al snel uitgroeit tot een iconische sportsedan. De 320 levert 122 pk, de 323i schopt het tot 143 pk. In 1981 vult BMW het programma aan de onderkant aan met de 315 nadat er een jaar eerder ook al een 318i verscheen. Het ‘spaarmodel’ levert 75 pk is is 2.400 gulden voordeliger dan de 316