Toen BMW nog gewoon vier jaar kon wachten met Touring van nieuwe 3-serie

E36 stationwagon kwam pas in 1995

1
BMW 3-serie touring
Jeroen Ekeler

Na de sedan, de Coupé, de Cabriolet en de Compact completeerde de Touring in 1995 het gamma van de BMW 3-serie E36. Daarmee was hij een laatkomer in de reeks, net als het model dat hem voorging. In 1991 was de sedan er al, maar de eerste Touring op basis van de voorgaande BMW 3-serie E30 mocht nog tot 1994 bestaan. Iets wat tegenwoordig ondenkbaar zou zijn.

Een nieuwe 3-serie, een nieuwe Touring. Wegens het grote succes van de stationwagonvariant van de 3-serie E30 kon een vervolg onmogelijk uitblijven. De E30 Touring had, ondanks zijn verlate toevoeging aan het gamma, alsnog tien procent van de totale afzet van die reeks voor zijn rekening genomen. Een achtenswaardige prestatie, die we in het licht moeten zien van de destijds ontluikende interesse in auto’s die invulling gaven aan het fenomeen ‘lifestyle’. Concreet: je laat met een luxueuze, kostbare, maar niet per se royale stationwagon zien dat je in het rijke bezit bent van een kinderschare, volumineuze hobby’s en het onbetaalbare genoegen van vrije tijd. Niet zelden werd de stationwagon gezien als de meest dynamische en aantrekkelijke versie van de betreffende modelreeks.

3-serie Touring was aanleiding voor Audi 80, A4 Avant en C-klasse Combi

De eerste 3-serie Touring had duidelijk wat losgemaakt, want eveneens in 1995 introduceerde Audi de A4 Avant als rechtstreekse concurrent, nadat bij voorganger Audi 80 al in een late levensfase van dat model een Avant werd toegevoegd. De Mercedes-Benz C-klasse Combi volgde het jaar daarop, net als de Volvo V40. De E36 Touring was weliswaar de meest riante der Drie’s, maar onder de streep – lees: de rolhoes van de bagageruimte – allesbehalve een ruimtewonder. Met 370 liter was er nota bene 45 liter minder beschikbaar dan in de sedan. Met de achterbankleuning neergeklapt gaapte er weliswaar een groot gat achter de voorstoelen, maar de laadvloer was vanwege de volumineuze achterwielophanging en de prominent aanwezige behuizingen van de schokdempers het tegendeel van een biljartlaken. Maar wat zou het; het ging vooral om de uitstraling en die was bij de Touring dik voor elkaar. Hetzelfde gold voor zijn rijkwaliteiten, omdat de liefhebbers van de modelreeks konden genieten van dezelfde overzichtelijke proporties als bij de sedan. Er was geen verlengd staartstuk dat de dynamiek van de auto onderuit kon halen.

Met het topmodel 328i was je verzekerd van de dikste zescilinder, die je een gezonde 193 pk aan speelruimte gaf. Met betrekking tot zijn achterkleinzoon, de M340i xDrive, kunnen we verheugd vaststellen dat de zescilinder 3-serie Touring nog steeds verkrijgbaar is. Sterker nog, er bestaat voor het eerst in de geschiedenis van de 3-serie Touring zelfs een M3 Touring!

Signalement

Merk Bmw
Model 328i touring
Carrosserie 5-deurs, stationwagon
Transmissie 5 versnellingen, handgeschakeld
Aandrijving achterwielaandrijving
Nieuwprijs € 42.088

Specificaties

Brandstof benzine
Motor 6-cil. in lijn
Cilinderinhoud 2.793 cc
Maximaal vermogen 142 kW / 193 pk bij 5.300 tpm
Maximaal koppel 280 Nm bij 3.950 tpm
Inhoud brandstoftank 65 l
Lengte / breedte / hoogte 4.433 mm / 1.698 mm / 1.391 mm
Wielbasis 2.700 mm
Massa leeg 1.365 kg
Laadvermogen 500 kg
Aanhangermassa geremd / ongeremd 1.600 kg / 720 kg
Banden205/60VR15Prijzen
Topsnelheid 230 km/h
Acceleratie 0-100 km/h 7,4 s
Brandstofverbruik 9,3 l/100km
CO2-uitstoot 221 g/km
BMW BMW 3-serie

