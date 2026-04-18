Hoewel het in Duitsland gevoelige onderwerp 'maximum snelheid op autobahn' nog geen onderdeel vormt van de maatregelen die de Duitse regering neemt vanwege de brandstofcrisis, komt het wel weer ter sprake . Dat komt het eens in de zo veel jaren . Tijdens de oliecrisis van 1973 was het instellen van een limiet al een thema. Dat was even schrikken voor veel Duitsers en vooral voor automerken en tuners. Zo ook bij Alpina, waarvan oprichter Burkard Bovensiepen zelfs een brief aan de overheid schreef in 1973 om vooral geen maximum snelheid op autobahnen in te stellen.

In 1973 stelde ook de Duitse overheid, net als de Nederlandse, autoloze zondagen in maar kwam ook al het instellen van een snelheidslimiet ter sprake. Tot frustratie van automerken en tuners. Bijvoorbeeld bij Alpina, dat net de wind in de zeilen had nadat het in de tweede helft van de jaren 60 was begonnen met BMW-tuning. In een terugblik op de beginjaren van Alpina, dat een tijdje geleden volledig ingelijfd werd door BMW, komt het onderwerp ter sprake. Burkard Bovensiepen (overleden in oktober 2023), grondlegger van Alpina, kwam in het verweer.

Oliecrisis 1973

De oliecrisis van 1973 gooit roet in het eten van het succes sinds de oprichting van de BMW-tuner (toen nog tuner), ook Alpina moet inkrimpen. Daar komen de maatregelen van de West-Duitse regering nog bij, zoals de invoering van autovrije zondagen en snelheidsbeperkingen. Burkard Bovensiepen ziet de toekomst van zijn bedrijf in gevaar komen. In maart 1974 stuurt hij een brief naar alle belangrijke politici in de deelstaten waarin de christendemocratische partij CDU regeert.

Snelheidsbeperkingen kost SPD stemmen

Het is dan duidelijk dat de snelheidsbeperkingen de SPD, een andere grote politieke partij in West-Duitsland, zeven procent van de stemmen heeft gekost. Maar omdat 79 procent van alle automobilisten in het land tegen de snelheidslimiet stemde, zouden de CDU en CSU er goed aan doen om “te laten zien wie in Duitsland echt de mondige burger vertegenwoordigt”. Of het nu wel of niet gebeurde naar aanleiding van de brief van Bovensiepen is nooit duidelijk geworden, maar slechts vier dagen later zet de West-Duitse Bondsraad een streep door de snelheidslimieten voor de autobahn.

Alpina kan opgelucht zaken halen en met zaken komt het uiteindelijk ook weer goed. In 1978 brengt Alpina volledig in eigen beheer ontwikkelde modellen op de markt, zoals de BMW Alpina B6 2.8 en de Alpina B7 Turbo. Hiermee is het bedrijf niet langer slechts een tuner, het is vanaf dat moment officieel een autofabrikant. Om de goede relatie met BMW niet in gevaar te brengen, vat de diplomatieke Bovensiepen de activiteiten van zijn bedrijf als volgt samen: “We doen niets anders dan de reserves benutten in de prestaties die BMW al had gerealiseerd.”

Autofabrikant

In 1980 is Alpina weer hersteld van alle perikelen, het bedrijf breidt zijn distributienetwerk uit naar Japan. Drie jaar later wordt Alpina bij het Kraftfahrt-Bundesamt (de Duitse RDW) geregistreerd als autofabrikant.

