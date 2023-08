Toen autonamen nog sjeu hadden: deze modellen hadden vissennamen

Lettercijfercombinaties zonder sjeu zijn tegenwoordig populair in autoland. Er was een tijd dat autonamen nog ergens voor stonden. Zo zijn er bijvoorbeeld heel wat auto’s vernoemd naar vissen (of zeezoogdieren).

Jaguar Pirana (1967)

De autoredactie van The Daily Telegraph liet ter promotie van de uitgave een eigen sportwagen bouwen die aan hun stoutste autodromen voldeed. Precies dit scenario speelde zich af in 1967, met de Jaguar Pirana als resultaat. De 4,2-liter zescilinder van Jaguar behoorde destijds tot de krachtigste automotoren. De E-type vormde de technische basis, Gandini tekende de koets eromheen.

Opel Manta (1970)

De sportieve coupé waarmee Opel in 1970 antwoordde op de Ford Capri is vernoemd naar de Manta Ray, oftewel de reuzenmanta. Zo sierlijk als deze platte vis door het water beweegt, zo elegant is het koetswerk van de Opel.

Rambler Marlin (1965)

De Marlijn is een van de tien soorten van de familie van zeilvissen en naamgever van de grote sportcoupé van Rambler, waarvan de concept-car Tarpon eveneens was vernoemd naar een vis. In 1966 werd de Rambler Marlin een AMC Marlin.

Plymouth Barracuda (1970)

De eerste Barracuda stamt uit 1964, maar de bekendste is de derde generatie uit 1970. Dit zustermodel van de Dodge Challenger is een ware muscle car. De dikste versie heet simpelweg ‘Cuda.

Chevrolet Stingray (1963)

Stingray (pijlstaartrog) is weliswaar niet de officiële naam van de Corvette, het is wel de (bij)naam die onlosmakelijk is verbonden aan de C2-, C3-generaties. Chevrolet herintroduceerde de naam Stingray voor de Corvette C7 van 2014.

Monteverdi Hai (1970)

‘Hai’ is Duits voor haai en tevens de naam van een studiemodel van het Zwitserse merk Monteverdi. Voorzien van een dikke Chrysler-V8 stond het vizier op de Italiaanse supercars gericht, maar er werden helaas slechts twee Hai’s gebouwd.

Renault Dauphine (1956)

Met zijn bolle, gladde koetswerk en vriendelijke snuit oogt hij wel een beetje als een Dauphine (Frans voor dolfijn, geen vis natuurlijk maar wel een zeezoogdier). Dauphine betekent echter ook ‘kroonprinses’; het was de opvolger van de 4CV, de ‘koningin van de weg’. In dat kader moeten we het aanmoedigen dat BYD een model Dolphin heeft genoemd, en ook de Seal (zeehond is wel een viseter maar minder 'visachtig') komt eraan.

Citroën Nemo (2007)

Hij is een beetje flauw, maar omdat de Nemo vorig jaar de youngtimerstatus bereikte, mag hij toch meedoen. Nemo is de clownsvis die de hoofdrol speelt in de Disney-film ‘Finding Nemo’ uit 2003.