De Industrial Accelerator Act (IAA, niet te verwarren met de gelijknamige beurs) is bedoeld om de Europese industrie in meerdere opzichten een duurzame boost te geven. Dat moet Europa als productielocatie aantrekkelijker maken, onder meer door in Europa geproduceerde goederen links- of rechtsom te promoten. Dat geldt niet in de laatste plaats voor auto’s, waar Europa traditioneel sterk in is. De M1E-autocategorie voor kleine, elektrische auto's is op papier al een erg concreet voorbeeld van zo'n manier om Europese waar te promoten. M1E-voertuigen leveren serieuze voordelen op voor zowel consument als producent, mits ze grotendeels in de EU zijn geproduceerd. Autofabrikanten kunnen hier onder meer zogenaamde super-credits voor krijgen, wat betekent dat iedere verkochte M1E-auto 1,3 in plaats van 1 keer meetelt als verkochte emissieloze auto.

De European Association of Automotive Suppliers (CLEPA) komt met een reeks voorstellen en verzoekt de EU om die supercredits ook voor andere, grotere EV’s te laten gelden. Ook vindt de CLEPA de IAA in zijn huidige vorm te makkelijk te omzeilen. CLEPA spreekt daarbij net als de EU uiteraard met name over Chinese autobouwers, die voor Europa immers met afstand de grootste bedreiging vormen. Autobouwers zouden auto’s simpelweg met buitenlandse onderdelen in de EU kunnen assembleren, of zelfs auto’s kunnen gaan produceren in landen die noch tot China noch tot Europa kunnen worden gerekend.

CLEPA roept dan ook op tot een meer gerichte aanpak, maar ook tot een strikte definitie van het begrip ‘Europees’. Dat zou volgens CLEPA minimaal 70 procent Europese onderdelen moeten betekenen. Die drempel wordt nu ook al gehanteerd, maar CLEPA ziet het percentage net als wij niet terug in het meest actuele IAA-voorstel. Anderzijds wil CLEPA juist wat soepeler zijn als het gaat om landen die tot Europa worden gerekend. Dat zou zich volgens de brancheorganisatie niet moeten beperken tot de EU, maar ook het Verenigd Koninkrijk en de EFTA-landen (Noorwegen, Zwitserland, Liechtenstein en IJsland) moeten omvatten.

Ook de zogenaamde ontsnappingsclausule is de CLEPA in zijn huidige vorm een doorn in het oog. Die clausule stelt publieke organisaties in staat om de verplichte voorkeur voor Europese auto’s bij aanbestedingen te negeren als het Europese alternatief meer dan 25 procent duurder zou zijn, maar die drempel moet volgens de toeleveranciers omhoog naar 35 procent. Uit onderzoek zou namelijk blijken dat Chinese alternatieven al snel 30 procent goedkoper zijn, zodat het in de praktijk vaak makkelijk zou zijn voor Europese wagenparken om toch voor het goedkopere Chinese alternatief te gaan.