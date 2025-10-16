Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Toeleveranciers BMW geraakt door conflict rond Nexperia

Toeleveranciers geraakt

BMW en Mini fabriek Leipzig

BMW heeft last van het conflict rond de Nederlandse chipmaker Nexperia, dat te maken heeft met Chinese en Amerikaanse exportbeperkingen. Dit raakt toeleveranciers van de Duitse autofabrikant.

"Delen van ons netwerk van toeleveranciers zijn geraakt", liet een woordvoerder van BMW per e-mail weten. "We staan in nauw contact met onze leveranciers en houden de situatie continu in de gaten om eventuele bevoorradingsrisico's in een vroeg stadium te herkennen en waar noodzakelijk gepaste maatregelen te nemen."

BMW gaf geen verdere details over de problemen. De fabrieken van het autoconcern produceren volgens planning, meldde de woordvoerder.

De Nederlandse regering plaatste Nexperia onlangs onder curatele uit angst dat het Chinese moederbedrijf Wingtech belangrijke kennis of activiteiten zou weghalen uit Europa. Rechters van de ondernemingskamer zetten Wingtech en topman Zhang Xuezheng op afstand na klachten over wanbestuur. China legde Nexperia daarna een exportverbod op.

Plaats een reactie
BMW

PRIVATE LEASE BMW

INFO

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

BMW i3 Range EXTENDER NAVI AIRCO LED LMV PDC

BMW i3 Range EXTENDER NAVI AIRCO LED LMV PDC

  • 2014
  • 121.482 km
€ 9.900
BMW 3-serie Cabrio 325i Aut Leder Sportint Navi 19"Alpina Nap

BMW 3-serie Cabrio 325i Aut Leder Sportint Navi 19"Alpina Nap

  • 2008
  • 194.032 km
€ 11.375
BMW 330e - M-Sport - Glasdak - Driving + Parking Ass Plus - Memory

BMW 330e - M-Sport - Glasdak - Driving + Parking Ass Plus - Memory

  • 2019
  • 74.500 km
€ 34.875

Lees ook

Nieuws
Euro NCAP Dongfeng Box

Dongfeng Box verfrommelt tijdens botsproef, ook T-Cross en DS N°8 stellen teleur

Achtergrond
BMW 633 CSi

Deze sportieve klassiekers uit de jaren 60 en 70 stijgen het meest in waarde

Nieuws
BMW iX3 logo

BMW verlaagt verwachtingen door zwakke verkoop China en heffingen

Nieuws
Onderhoud

BMW op bijzondere wijze op jacht naar nieuwe automonteurs

Achtergrond
Persmap eerste BMW 3-serie E21

Toen BMW nog gewoon zei waar het op stond: persmap BMW 3 serie 1975

Lezersreacties (0)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.