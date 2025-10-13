Ga naar de inhoud
Nieuwe Toyota Corolla, LFA-opvolger en meer nieuwe Toyota's!

Bergen nieuws!

Toyota Corolla Concept
Toyota Corolla ConceptToyota Corolla ConceptToyota Corolla ConceptToyota supercar teaserToyota supercar teaserToyota Century Concept One of OneToyota Century Concept One of OneToyota Century Concept One of OneToyota Century Concept One of OneToyota Century Concept One of OneToyota Century Concept One of OneToyota Japan Mobility Show restToyota Japan Mobility Show restToyota Japan Mobility Show rest
Lars Krijgsman

Toyota heeft de nieuwskraan volledig opengedraaid. Bereid je voor op een nieuwe en misschien wel elektrische Toyota Corolla, op een nieuwe supercar die in de voetsporen treedt van auto's als de 2000GT en Lexus LFA. Maar er is nog veel meer!

Later deze maand slaan de deuren van de Japan Mobility Show open. Nissan toont er onder meer de vernieuwde Ariya en Suzuki parkeert er een kleine elektrische stadsrakker. Toyota laat die show ook bepaald niet ongemerkt voorbijgaan. Het toont nu een glimp van wat je er van het merk verwachten kunt. Dat blijkt heel wat te zijn!

Toyota geeft een handjevol afbeeldingen vrij van een fonkelnieuw studiemodel waarmee Toyota waarschijnlijk in grote lijnen weggeeft wat je van een toekomstige nieuwe Corolla kunt verwachten. Hoe we dat weten? Welnu: de concept-car duikt onder meer op in een video en daarop kunnen we op de achterzijde nog net 'Corolla' lezen. Het lijkt te gaan om een relatief gestrekte elektrische sedan met een naar voren toe opvallend aflopende raamlijn en een ver naar voren gepositioneerde voorruit. Voor technische specificaties is het nog veel te vroeg, voor fatsoenlijk beeldmateriaal helaas ook.

Toyota Corolla Concept

Toyota Corolla Concept: nog even afwachten!

Vervolg op de 2000 GT en LFA

Ander Toyota-nieuws heeft betrekking op een compleet andersoortig model: een supercar. Toyota en Lexus hebben het al jaren over de komst van een nieuwe supercar. In augustus toonde Lexus bijvoorbeeld nog deze Sport Concept. Toyota laat nu detailshots van de Toyota 2000 GT en Lexus LFA zien en plakt daar een detailfoto van een vooralsnog nieuw model bij. De afbeeldingen (foto's 5 en 6) worden vergezeld door de tekst 'The Soul Lives On'. Dat kan maar één ding betekenen: in Tokio krijgen we meer te zien van de auto die de bloedlijn van de 2000 GT en LFA voortzet. Of dat een model van Lexus of Toyota wordt, valt nog te bezien.

Toyota supercar teaser

Wordt het een Toyota, of toch een Lexus?

Century en meer

We zijn er nog niet. Zo slingert Toyota een uitgebreide reeks teaserplaten de wereld in van een ogenschijnlijk nieuwe coupé die het aan modelnaam Century koppelt (foto's 7 t/m 12). One of One, roept Toyota daarbij. Het lijkt dus te gaan om een enkel exemplaar. Een bijzondere ook: we zien een model met eigenwijze zowel naar voren als achteren te openen schuifdeuren en een achterzijde zonder achterruit. Waarom ook niet.

Toyota Century Concept One of One

Bijzonder!

In Toyota's nieuwsvat zitten foto's van een klein doodeenvoudig utilitair werkpaardje (foto 13), van een minuscuul karretje voor kinderen (foto 14) én van een meer productierijp ogende versie van de in 2023 getoonde Kayoibako Concept (foto 15). Op naar Tokio!

Toyota Toyota Corolla Elektrische Auto Supercars & Sportscars

