Toekomstige Mercedes-Benz C-klasse betrapt

Onze spionagefotograaf in Stuttgart heeft de volgende generatie Mercedes-Benz C-klasse voor de lens weten te krijgen en hier is hij dan in vol ornaat: de W206, klaar voor zijn uitputtende testperiode.

Hij is nog stevig gecamoufleerd en met de kanonsloopvormige achterlichten wil Mercedes-Benz ons op het verkeerde been zetten, maar dit is toch ontegenzeglijk de W206, de auto die de huidige C-klasse moet gaan opvolgen. Dat gaat overigens nog wel even duren, want de W205 stond amper een half jaar geleden opgefrist en wel te pronken op de beursvloer van Genève. Voor zover we nu door het bloemetjesbehang heen kunnen kijken, wordt de C wat betreft het design niet echt een revolutie.

Een ander verhaal wordt dat met het dashboard, is ons door een ingewijde ingefluisterd: "Voor de E-klasse hadden we een interface bedacht met het touchscreen in plaats van de controller. Maar het is gebleken dat onze klanten daar nog niet echt klaar voor zijn." Daarom krijgt de C waarschijnlijk een bediening die veel weg heeft van die in de huidige Audi A8, waar de elementen op het scherm vergroten zodra je ze met je vinger benadert.

De volgende C-klasse komt op het MRA2-platform, Mercedes Rearwheel Architecture, een doorontwikkeling van het chassis dat nu onder de E-klasse zit. Versie 2.0 is net wat lichter en deelt elementen met EVA (Electric Vehicle Architecture), de ruggengraat van de EQ-modellen.

Onder de kap verwachten we de bekende viercilinder benzinemotoren en de relatief schone OM 654 diesel die twee jaar geleden in de E debuteerde. Ook komt er een reeks nieuwe drieliter zes-in-lijn-motoren, waarvan de diesel al in de gefacelifte S-klasse is te vinden. Die komt in de C-klasse met keuze uit één of twee turbo's, met respectievelijk 286 of 340 pk. De drieliter benzine krijgt meer dan 400 pk.

Ook komt er uiteraard weer een plug-in hybride, viercilinder benzine gecombineerd met elektra. Ditmaal streeft Mercedes ernaar die auto minstens 100 km volledig elektrisch te laten rijden. En nu we toch bij de elektriciteit zijn aangekomen: de C-klasse krijgt 48V-boordspanning, waarmee diverse zaken, die anders alleen mechanisch kunnen worden aangedreven, op stroom in gang kunnen worden gehouden, wat weer goed is voor het verbruik. Denk aan de airco of een compressor.

Zoals gezegd staat de huidige C-klasse er met zijn recente facelift nog fris en fruitig genoeg bij, dus we verwachten de W206 niet voor 2020 op de weg.