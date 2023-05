Toekomstige BMW's krijgen rustiger design

BMW bewandelt op designvlak een pad dat niet voor ieders smaak begaanbaar is. Voor wie niet gecharmeerd is van de gewaagde ontwerpen waar BMW zijn auto's mee overgiet, is er hoop. Volgens BMW's designbaas Adrian van Hooydonk worden de modellen van het merk in de toekomst rustiger vormgegeven. Maar verwacht niet dat dat op korte termijn gaat gebeuren.

BMW deinst er niet bepaald voor terug om zijn modellen een ontwerp mee te geven waar bij menig koffieautomaat over wordt gesproken. De reacties waarmee de 4-serie met zijn gigantische verticale nierengrille werd ontvangen waren lang niet altijd positief, maar dat heeft BMW er niet tot aangezet om zich achter de tekentafel in te houden. De X7 kreeg na zijn facelift een intens front, de 7-serieen i7 werden bedeeld met heftig grillewerk en ook het uiterlijk van de iX en XM is in autoland geregeld voer voor discussie. Tegen het Engelse Top Gear zegt BMW's designhoofd Adrian van Hooydonk dat BMW's er in de toekomst rustiger uit gaan zien, maar spijt van de huidige designrichting heeft de tekenmeester duidelijk niet.

Volgens Van Hooydonk moet BMW wel nieuwe designelementen introduceren om te voorkomen dat het merk doet wat het jaren daarvoor ook al deed. "We willen ook over tien jaar succesvol zijn," aldus de hoogste designchef bij BMW. Van Hooydonk zegt van mening te zijn dat als iedereen van meet af aan een ontwerp geslaagd vindt, het jaren later misschien niet meer actueel genoeg is. [....] "Als we niet in beweging blijven op designvlak, worden we ingehaald."

Verdwijnen de grote verticale nierengrilles straks definitief uit het BMW-portfolio? Dat hoeft niet. Volgens Van Hooydonk heeft BMW door de jaren heen "[...] verticale, dunne, brede en heel lage" grilles toegepast en volgens de tekenmeester kan het merk met de vormgeving van zijn grilles dan ook alle kanten op. Wel zegt Van Hooydonk dat hij verwacht auto's van BMW in de toekomst rustiger worden vormgegeven. En de grilles? Die krijgen volgens Van Hooydonk afmetingen die bij de proporties van de auto passen of die aansluiten bij 'de uitdrukking' die BMW het model wil geven. Met de nieuwe 5-serie bewees BMW onlangs overigens al dat niet elk model een uitbundige grillepartij in zijn mik geschoven krijgt.