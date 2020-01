'Tien procent leaserijders stopt dit jaar met bijtellen'

Vereniging Zakelijke Rijders (VZR), een belangenbehartiger voor Nederlanders met een auto van de zaak, meldt dat tien procent van de zakelijke rijders dit jaar stopt met het betalen van bijtelling. Dat blijkt uit een peiling die VZR onder Nederlanders met een auto van de zaak heeft gehouden.

Één keer per jaar kan je als zakelijke rijder ervoor kiezen of hij of zij wel of niet met de zogenoemde 500 kilometer-verklaring wil gaan werken. Wie geen bijtelling wenst te betalen, moet het aantal privékilometers dat in het nieuwe jaar gereden wordt, beperken tot 500 stuks. Om dit aan te tonen is het bijhouden van een kilometerregistratie essentieel, deze moet immers overgedragen kunnen worden aan de belastingdienst. Wie meer dan 500 privékilometers met zijn zakelijke auto verwacht te rijden, of simpelweg geen zin heeft in het bijhouden van zijn of haar ritten, moet bijtelling betalen. Uit de door VZR gehouden peiling blijkt dat tien procent van de ondervraagden er met ingang van 1 januari voor heeft gekozen om te stoppen met het betalen van bijtelling en zich dus te gaan houden aan de 500 kilometergrens. 8 procent van de ondervraagden maakt juist de keuze om juist wél bijtelling te gaan betalen. Grofweg driekwart van de Nederlandse zakelijke rijders betaalt dit jaar wél bijtelling, de resterende kwart kiest ervoor zich te houden aan de 500 km-verklaring.

Jan van Delft, voorzitter van VZR, noemt de resultaten opvallend. "We hadden verwacht dat het stimuleringsbeleid voor schoon rijden, in combinatie met de grote aantallen EV’s die aan het eind van het jaar zijn afgeleverd, voor méér bijtellers zou gaan zorgen. Maar naar blijkt zijn er toch net iets meer zakelijke rijders die helemaal geen bijtelling meer willen betalen.“