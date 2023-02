Tien procent in Europese Unie geleverde auto's is elektrisch

Er zijn in januari in de Europese Unie fors meer nieuwe personenauto's geregistreerd dan in diezelfde maand vorig jaar. Daarmee is 2023 voor de auto-industrie goed begonnen, maar vergeet niet dat de eerste maand van 2022 ronduit een belabberde was voor de sector. Een kleine tien procent van alle in januari gekentekende nieuwe personenauto's had een volledig elektrische aandrijflijn.

In januari dit jaar zijn in de Europese Unie 760.041 nieuwe personenauto's geregistreerd. Dat waren er 11,3 procent meer dan in diezelfde maand van 2022. Dat klinkt bijzonder positief, maar januari 2022 is de boeken in gegaan als een van de slechtste maanden ooit wat registratiecijfers van nieuwe auto's betreft.

Van alle in januari in de EU geleverde nieuwe personenauto's had 9,5 procent een elektrische aandrijflijn. Een aanzienlijk percentage. In januari 2022 betrof het aandeel EV's in de cijfers van januari nog 8,6 procent. Er zijn in januari een kleine 23 procent meer nieuwe EV's geleverd dan in januari 2022. Het gaat in totaal om 71.984 stuks. Van de ruim 760.000 in januari geleverde nieuwe personenauto's hadden er 197.982 een conventionele hybride aandrijflijn, ruim 22 procent meer dan in januari 2022. Conventionele hybrides zijn daarmee goed voor een aandeel van 26 procent in de cijfers van januari. Wel werden er in januari minder nieuwe plug-ins gekentekend. In januari zijn 53.649 nieuwe plug-ins geregistreerd, bijna 10 procent minder dan in januari vorig jaar. Plug-ins waren in januari goed voor een marktaandeel van 7,1 procent.

Auto's met een benzinemotor blijven verantwoordelijk voor het grootste deel van de registraties. 37,9 procent van de in januari geleverde nieuwe personenauto's had een benzinemotor onder de kap. Er werden ruim 12 procent meer benzineauto's gekentekend dan in januari 2022. Geheel volgens verwachting neemt de populariteit van dieselauto's af. Er werden 1,6 procent minder nieuwe auto's met een dieselmotor gekentekend. Het marktaandeel daalde in januari ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar met 2 procentpunten naar 15,9 procent.