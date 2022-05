Tien procent in EU verkochte auto's is elektrisch

Van de ruim 2,2 miljoen nieuwe personenauto's die in het eerste kwartaal van dit jaar in de Europese Unie zijn verkocht, was 10 procent voorzien van een volledig elektrische aandrijflijn. Het aandeel van EV's is daarmee bijna verdubbeld ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar, zo blijkt uit data die de Europese brancheorganisatie van de auto-industrie (ACEA) vrijgeeft.

In de eerste drie maanden van dit jaar zijn in de Europese Unie 2.245.976 nieuwe personenauto's geregistreerd, 12,3 procent minder dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. Volledig elektrische auto's hadden een aandeel van 10 procent in de registratiecijfers, zo blijkt uit data van ACEA. In het eerste kwartaal van dit jaar zijn 224.145 nieuwe EV's geregistreerd, 53,4 procent meer dan in diezelfde periode vorig jaar. In Roemenië nam de verkoop van volledig elektrische auto's met maar liefst 408 procent toe tot 2.108 exemplaren. In Frankrijk met bijna 43 procent en in Duitsland met 29,3 procent.

Daarmee heeft de elektrische auto de plug-in hybride, goed voor een aandeel van 8,9 procent, ingehaald. Er zijn in het eerste kwartaal van dit jaar dan ook 5,3 procent minder nieuwe plug-ins in de EU geregistreerd, al is het aandeel door de stevige daling van de verkoop van benzine- en dieselauto's iets toegenomen. Conventionele hybride modellen winnen tevens aan terrein. Hybride modellen hebben een aandeel van 25,1 procent in de registratiecijfers en daarmee is het aandeel van hybriden met vier procentpunten toegenomen.

Auto's met reguliere benzine- en dieselmotoren zijn nog altijd goed voor ruim de helft van de in de Europese Unie registreerde nieuwe personenauto's (52,8 procent). Auto's met benzinemotoren waren in het eerste kwartaal van dit jaar in de EU goed voor 808.039 registraties, goed voor een aandeel van 36 procent. Wel is dat aandeel met bijna 5 procentpunten gedaald ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar. Ook auto's met dieselmotoren leveren terrein in. In het eerste kwartaal van dit jaar zijn 378.000 diesels geregistreerd, 33,2 procent minder dan vorig jaar. Het aandeel van dieselauto's in de registratiecijfers is met 5,3 procentpunten gedaald tot 16,8 procent. In Frankrijk werden maar liefst 44,1 procent minder dieselauto's geregistreerd. In Italië, Spanje en Duitsland vielen dalingen van achtereenvolgens 39,2 procent, 30,8 procent en 20,2 procent waar te nemen.

Nederland

Volgens de cijfers van ACEA zijn er in het eerste kwartaal van dit jaar in Nederland 12.397 nieuwe elektrische auto's geregistreerd, 172 procent meer dan de 4.560 stuks die in het eerste kwartaal van vorig jaar op kenteken werden gezet. Daarnaast zijn er in de eerste drie maanden van dit jaar in ons land 10.032 plug-ins geregistreerd, een kleine 31 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Met 21.512 stuks zijn er ook meer conventionele hybriden in ons land gekentekend (+12,1 procent).

Geheel volgens verwachting is het aantal nieuw geregistreerde personenauto's met een benzinemotor onder de kap ook in Nederland afgenomen en wel met 30 procent tot 32.596 stuks. Op dieselvlak is de daling nog groter. Er zijn in het eerste kwartaal van dit jaar in ons land nog maar 1.434 nieuwe diesels geregistreerd, 33,6 procent minder dan in het eerste kwartaal van 2021.