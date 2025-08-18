Tien miljoen auto’s in Nederland

Ondanks remmende maatregelen van de overheid om bezit en gebruik van auto’s te ontmoedigen, groeit het Nederlandse wagenpark gestaag door. Gisteren werd de 10 miljoenste auto op kenteken gezet.

Sinds 17 augustus zijn er meer dan 10 miljoen voertuigen geregistreerd met de Europese voertuigcategorie M1, in de volksmond personenauto’s genoemd. Dat blijkt uit gegevens van Kenteken.tv. Op die site is sinds enkele jaren de dienst Hoeveel zijn er nog? te vinden. In deze tool is het mogelijk om op basis van RDW opendata allerlei actuele cijfers op basis van voertuigcategorie, merk, model en/of bouwjaren op te vragen.

Onder de tabel gekentekende voertuigen is te zien dat de teller op zaterdagavond bij de tabel Hoeveel zijn er van Europese voertuigcategorie M1?op 9.999.998 exemplaren stond. "Aangezien er normaliter, zelfs op zondag, netto meer dan twee voertuigen bij komen, werd de grens van 10 miljoen auto’s gisteren - zondag 17 augustus - gepasseerd”, zegt Jasper Verweij van Kenteken.tv.

Meeste auto’s komen uit 2018 en 2019

Als het gaat om de groei van het wagenpark zijn er volgens Verweij twee bouwjaren die er qua aantallen bovenuit steken. "Dat zijn 2018 met 541.653 voertuigen en 2019 met 541.782 voertuigen. Een paar maanden geleden stond 2019 nog hoger, maar door zowel export als import zijn beide jaren dichter bij elkaar komen te liggen.”

Volgens Verweij was 2011 het bouwjaar dat altijd won. "Dat had destijds te maken met speciale voordelen voor nieuwe autokopers” aldus Verweij."Zo werden toen veel kleine auto’s verkocht met ‘wegenbelastingvrij’ als lokkertje. Qua nieuw geregistreerde voertuigen staat 2011 overigens nog steeds op de eerste plek. Bij geïmporteerde voertuigen staat 2021 op dit moment op de eerste plek als meest populaire bouwjaar.”

Uit de gegevens is ook de gemiddelde leeftijd van de Nederlandse personenauto te filteren. Met gemiddeld 12,2 jaar is dit de hoogste leeftijd van West-Europa. Ook een top 10 is snel gemaakt: op de plekken 1 tot en met vijf staan respectievelijk Volkswagen, Toyota, Opel, Peugeot en Renault. Op zes staat Ford, gevolgd door Kia, BMW en Mercedes-Benz en de top 10 wordt vervolmaakt door het Zweedse merk Volvo.

Naast toename van de nieuwprijs van het Nederlandse wagenpark zijn er ook andere stijgende trends waarneembaar. In de afgelopen jaren zijn nieuwe voertuigen steeds stukje groter geworden (zie ook volgende paragraaf). Dat komt doordat auto’s steeds meer uitgerust moeten worden met allerlei beschermingsmiddelen voor zowel inzittenden als andere verkeersdeelnemers. Ook heeft de laatste jaren elke fabrikant in zijn modellengamma een SUV geïntroduceerd.

En natuurlijk is de markt in toenemende mate steeds meer aan het elektrificeren. De toevoeging van batterijpakketten voor hybride of volledig elektrische auto’s heeft ook impact op het gewicht voertuigen.

Deze trends hebben allemaal ook impact op het gemiddelde geregistreerde gewichten per bouwjaar. Een extreem voorbeeld van SUV en EV trend is het oorspronkelijk Britse merk Lotus. De oprichter van dit merk geloofde vooral in lichte wagens in plaats van motoren met meer vermogen om sportief te kunnen rijden. In de recente jaren zijn echter nieuwe volledig elektrische SUV modellen geïntroduceerd. En dat zie je terug in de grafiek van gemiddelde gewichten van dit merk.

In de kentekenregistratie voor deze voertuigcategorie zijn twee gewichtsvelden hierbij belangrijk. Het Nederlandse veld “massa ledig gewicht” en het in veel gevallen 100kg lichtere “massa rijklaar”. Eerstgenoemde gewicht is een Nederlandse definitie en de basis voor berekening van het motorrijtuigenbelasting van de Belastingdienst. Al jaren staat dit veld op de nominatie om vervangen te worden in die belastingberekening door het veld “massa rijklaar”, maar het zou ook zomaar kunnen dat deze stap niet wordt gedaan en wordt vervangen door de oppervlakte van een auto gebaseerd op wielbasis en spoorbreedte van voertuigen.

Leuk detail aan de gemiddelde berekening per bouwjaar is dat het gemiddelde gewicht van de voertuigen met bouwjaar 1941 nog steeds iets hoger is dan het gemiddelde gewicht van voertuigen met bouwjaar 2025. De militaire voertuigen uit de oorlogsjaren zijn vanwege hun versterking/bepantsering zwaar.

Toename groottes van personenauto’s

De grafieken van ontwikkeling van dimensies laten een minder scherp beeld zien. De lijnen voor gemiddelde hoogte, breedte en wielbasis lengte zijn redelijk vlak. De lijn voor lengte van voertuigen is wel toegenomen als je de waarde van 1998 vergelijkt met 2025. Van de huidige voertuigen met bouwjaar 1998 is de gemiddelde lengte 416cm. De gemiddelde lengte van de voertuigen uit 2025 is op moment van schrijven 444cm. Dat is een toename van 6,7% tussen de genoemde jaren.

Kleurverdeling per bouwjaar

De Nederlandse automarkt wordt de afgelopen jaren overspoeld met dezelfde kleuren auto’s. Als je op straat kijkt, zie je bij recente auto’s met een grijze/zilveren, zwarte of witte kleur. Terwijl je bij oldtimers een rijkere schakering van kleuren ziet.

In Nederland heb je als voertuigeigenaar allerlei verplichtingen om je voertuig veilig in het verkeer te laten deelnemen.

Zo zijn er verplichtingen rondom APK-keuringen, verzekeringen en als je van je bezit afwilt, zorg je ervoor dat de aansprakelijkheid over gaat naar de volgende eigenaar. Op basis van de RDW gegevens zijn op dit gebied allerlei feitjes op te hoesten:Wist je bijvoorbeeld dat 5,2% van alle geregistreerde personenauto’s nog een openstaande terugroepactie heeft staan? Kort gezegd wilt dat zeggen dat je bij 1 op 20 van geparkeerde auto’s op een parkeerplaats nog een recall uitgevoerd moet worden. Misschien wel zo’n terugroepactie waarbij een Takata airbag nog vervangen moet worden.

Meerdere redenen voor onverzekerde voertuigen en/of zonder APK

In Nederland heb je als voertuigeigenaar de wettelijke verplichting om je voertuig in ieder geval qua aansprakelijkheid te verzekeren. Door middel van deze verplichting is in ieder geval afgedekt dat de andere verkeersdeelnemer bij een ongeluk met jouw voertuig niet in de financiële problemen komt. Op dit moment heeft 4,2% van de geregistreerde personenauto’s geen WAM verzekering volgens de gegevens van RDW.

Er kunnen echter meerdere legitieme redenen zijn waarom een specifiek voertuig geen WAM verzekering heeft. Zo duurt het tot 30 dagen na registratie van een voertuig voordat een WAM verzekering verwerkt/aangemeld is in de systemen van RDW.

Daarnaast kan je ook tijdelijk je voertuigverplichtingen opschorten. Dit wordt ook wel schorsen van een voertuig genoemd. Dit wordt vaak gedaan bij wat oudere auto’s die vanwege restauratiewerkzaamheden meerdere maanden tot jaren van de openbare weg zijn.

Een indicatie van schorsingen is ook te maken op basis van het verloop van APK-vervaldata. Totdat een personenauto 50 jaar oud is, dient deze auto geregeld ter keuring worden aangeboden aan 1 van de 8.985 plekken in Nederland waar je een lichte APK-keuring kan laten uitvoeren. Op dit moment heeft 4,4% van alle personenauto’s een vervallen APK-keuring en in totaal heeft 2,7% een APK-vervaldatum van meer dan 1 jaar geleden.

Natuurlijk is er ook nog een categorie voertuigeigenaren die gewoon laks zijn. Zij komen hun verplichtingen niet na en moeten met aansporingen zoals met (dreiging van) boetes op basis van registercontroles overtuigd worden om in actie te komen. De exacte verdeling tussen deze categorieën is op basis van de gepubliceerde ongevoelige gegevens in RDW opendata niet te achterhalen.

Continue stroom wijzigingen aansprakelijkheden

De Nederlandse kentekenregistratie is geen statisch geheel. Dagelijks vinden duizenden mutaties plaats. Zo worden voor nieuwe voertuigen kentekens aangevraagd en krijgen deze voertuigen ook hun eerste tenaamstelling. Op weekdagen worden duizenden APK-keuringen uitgevoerd.

Sommige voertuigen blijven heel lang bij een eerste eigenaar. Op dit moment heeft 1,6 miljoen voertuigen oftewel 16,2% nog steeds dezelfde eigenaar als bij de eerste registratie. Aan de andere kant heeft 8% van alle voertuigen in de afgelopen 90 dagen een wijziging qua aansprakelijkheid gehad.

Kortom, het Nederlandse kentekenregister is een levend organisme waarin continue interessante wetenswaardigheden uit valt te halen. En dat is precies wat Kenteken.tv blijft doen.