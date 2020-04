Tien gebruikte plug-ins voor minder dan 20.000 euro

Er was een tijd dat een plug-in hybride rijden vooral voor vermogende of zakelijke autorijders was weggelegd. Tegenwoordig is de markt voor tweedehands plug-ins aardig uitgebreid en wordt particuliere aanschaf voor steeds meer mensen bereikbaar. Tijd om eens te kijken wat er voor maximaal € 20.000 inmiddels te halen valt.

Audi A3 E-tron

Om elke schijn van voorkeur te voorkomen, staan de tien (oké, strikt genomen zijn het er elf) behandelde plug-ins gewoon op alfabetische volgorde. Zodoende trapt de Audi A3 Sportback E-tron af. Het tweedehands aanbod van deze plug-in is heel fors, uiteraard omdat deze A3 op de markt kwam toen er nog een belangrijk bijtellingsvoordeel voor plug-ins was. Het overgrote deel van de tweedehands A3 E-trons stamt om die reden uit 2015. De 150 pk 1.4 TFSI en 102 pk elektromotor maken er een vlot geheel van, uiteraard tegen een alleszins fatsoenlijk verbruik. Let wel; de normaal al niet riante bagageruimte van de A3 is in de E-tron nog een stukje kleiner. Vanaf pakweg € 15.000 heb je een gebruikt exemplaar.

BMW 2-serie Active Tourer 225Xe

Dan de BMW 2-serie Active Tourer 225Xe. Het aanbod onder de € 20.000 is weliswaar niet heel groot, maar toch zijn ze te vinden. Vanaf ongeveer € 18.000 rijd je weg in deze praktische BMW, die met 224 pk gecombineerd vermogen zijn wat brave uiterlijk aardig compenseert qua prestaties. Vierwielaandrijving, 0-100 km/h in 6,7 seconden en toch een aantrekkelijk gemiddeld verbruik. Ja, je levert wel wat binnenruimte (op de achterbank) in ten opzichte van de regulier aangedreven versies.

Ford C-Max Plug-in Hybrid

Misschien kwam deze auto niet spontaan in je op toen je begon met lezen, maar met de Ford C-Max Plug-in Hybrid was Ford dan ook best een beetje een buitenbeentje in het aanbod. In 2015, toen de zakelijke markt nog massaal voor een plug-in ging, was de C-Max een interessante optie voor de zakelijke rijder die graag een hoge instap en wat meer praktische inzetbaarheid wilde. Het legde Ford geen windeieren, want de verkoop van de C-Max kende een behoorlijke opleving dat jaar. Tegenwoordig ben je nog minimaal zo'n € 11.000 kwijt voor deels elektrisch aangedreven C-Max. Ook hier geldt weer dat de elektrohulp er een lekker vlotte auto van maakt. Twee nadelen; snelladen kan niet en uiteraard verdwijnt ook hier door de accu weer wat kofferruimte, terwijl ruimte nou juist het punt is waarin een C-Max moet uitblinken.

Mercedes-Benz C350e

Wie het liever iets luxueuzer aanpakt, kan voor minder dan € 20.000 ook terecht bij Mercedes-Benz voor een tweedehands plug-in. Ook hierbij geldt weer dat het gros van het aanbod te danken is aan de aantrekkelijke bijtellingsregels van 2015. Met een gecombineerd vermogen van maar liefst 279 pk is de C350e niet alleen lekker zuinig dankzij de elektrische ondersteuning, maar ook nog eens serieus rap. In zo'n zes seconden zit je vanuit stilstand op 100 km/h. De standaarduitrusting is ook dik in orde in deze ooit ruim een halve ton kostende auto. Tegenwoordig kun je 'm al rijden vanaf net onder de € 20.000.

Mitsubishi Outlander PHEV

Hoe kon het ook anders: de Mitsubishi Outlander PHEV kan natuurlijk niet ontbreken in deze lijst. Het was dé bijtellingsknaller van 2014 en ook in het jaar erna verkochten de Japanners door de fiscale voordelen in ons land veel Outlanders. Het tweedehands aanbod is, niet geheel verrassend, dan ook enorm. Opvallend genoeg heeft een aanzienlijk deel daarvan niet eens zo gek veel kilometers op de teller staan. In tegenstelling tot eerder genoemde auto's is de Outlander niet zo'n prestatiewonder. Echt vlot is-ie niet en wie er sportief mee rijdt of weinig laadt, zal ook merken dat het verbruik behoorlijk kan tegenvallen. Toch rijd je er vanaf zo'n € 12.000 natuurlijk nog steeds niet gek bij.

Opel Ampera/Chevrolet Volt

Even vals spelen; we pakken de Opel Ampera en Chevrolet Volt even samen mee. De GM-broers waren er weliswaar vroeg bij toen ze in 2011 op de markt kwamen met hun elektrische aandrijving, maar werden door Opel en Chevrolet eigenlijk ten onrechte niet als plug-in maar als EV met range-extender bestempeld. De 1,4-liter benzinemotor drijft (weliswaar via de elektromotor) gewoon de voorwielen direct aan als het te hard gaat of de accu leeg is, dus houden we het op een plug-in en daarom staat de Ampera/Volt hiertussen. De tweeling steekt, zeker voor zijn leeftijd, nog altijd vernuftig in elkaar, is zuinig en kan prima meekomen in het verkeer. Net als bij de Outlander geldt echter wel dat je voor sportieve plug-in-prestaties wel beter verder kunt kijken. Maar goed, rond € 12.000 is er aardig wat aanbod (waaronder twee Chevrolets) en dat is geen gekke prijs.

Toyota Prius Plug-in Hybrid

Als ware pionier van hybride rijden kon de Toyota Prius natuurlijk de boot niet missen toen de stekker-hybride om de hoek kwam kijken. De derde generatie Prius pikte daar als 1.8 Plug-in Hybrid een graantje van mee en niet zonder succes. Nog voordat de plug-ins bijtellingsknallers werden, verkocht Toyota er vanwege het voordeel door de lage CO2-uitstoot al behoorlijke aantallen van. Daarom is de tweedehandsmarkt van deze auto's ook behoorlijk goed gevuld. Net als bij de Ampera hoef je geen sportieve prestaties te verwachten, maar gewoon een goede en erg zuinige auto. Ook hierbij geldt: voor iets meer dan € 12.000 kun je al gaan kijken.

Volvo V60 Plug-in Hybrid

Een plug-in die juist wél dankzij zijn deels elektrische aandrijflijn voor sportievere taferelen kan zorgen, is de Volvo V60 Plug-in Hybrid. Uiteraard was dit model in zijn tijd ook vanwege het bijtellingsvoordeel een succes, maar daarbij is de V60 Plug-in ook nog eens een auto die echt voor een glimlach op het gezicht van de sportievere bestuurder kon zorgen. In een rechte lijn, dat dan weer wel. Het is een snelle auto (0-100 km/h in iets meer dan 6 seconden bij de D6) maar ook een zware auto. Netjes laden is dus wel nodig om het verbruik aantrekkelijk te houden. Ze zijn er tegenwoordig al (bij bosjes) vanaf zo'n € 12.000 en vooral als de krachtigste versie, de D6.

Volkswagen Golf GTE

Hoewel de Audi A3 E-tron behoorlijk wat leaserijders wist over te halen, is het toch de verder technisch identieke Volkswagen Golf GTE die er weer met de kroon vandoor ging. De GTE was net even wat goedkoper en deed eigenlijk weinig onder aan zijn Audi-broer. Dat zorgt er dan ook voor dat de Golf GTE de met afstand meest vertegenwoordigde plug-in onder de € 20.000 is op de occassionmarkt. Net als bij de Audi geldt dat het geen ruimtewonder is, maar wel een lekker vlot én zuinig vervoermiddel. Mits je de stekker ook vaak genoeg in je handen hebt, dat dan weer wel. Vanaf zo'n € 15.000 heb je tegenwoordig een tweedehands Golf GTE, dus in dat opzicht is het prijsverschil met de A3 wel ongeveer verdwenen.

Volkswagen Passat GTE

Liever dezelfde techniek als de Golf en de A3 maar minder last van ruimtegebrek? Dan is de Volkswagen Passat GTE er natuurlijk ook altijd nog. Die zijn inmiddels eveneens voor minder dan € 20.000 tweedehands aan te schaffen. Niet geheel verwonderlijk ben je daar wel wat meer geld voor kwijt dan voor een gebruikte Golf GTE, maar dan heb je ook meer auto. Ondanks zijn grotere gestalte is de Passat als GTE lekker vlot en de GTE-aankleding kan-ie wel gebruiken. Reken op zo'n € 17.000 om een tweedehands exemplaar te kunnen rijden.