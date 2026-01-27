Ga naar de inhoud
Tieman wil proberen Belgisch tolvignet van tafel te krijgen

2
Belgie, verkeer, borden, Vlaanderen - foto ANP

Het kabinet wil proberen een mogelijk tolvignet in België "van tafel" te krijgen. Dat heeft demissionair minister Robert Tieman (Infrastructuur, BBB) gezegd in het wekelijkse vragenuur. "Dat lijkt mij in ieder geval het proberen waard. Maar ik ga ook met respect om met wat er in het Belgische parlement gebeurt. En ik zoek daar een goede balans om dit gesprek goed te voeren met elkaar."

Belgische media berichtten dat Vlaanderen en Wallonië dicht bij een akkoord over een tolvignet zijn. Een bedrag van 100 euro per jaar gaat rond, maar veel is nog onduidelijk.

Tieman is nog niet formeel op de hoogte gebracht, zei hij aan het begin van het debat. "Ook niet over de hoogte van het bedrag. Maar ik heb ook gelezen wat er in de media staat." Verder wil hij weten welke planning de Belgische overheden voor zich zien, en voor welke wegen een mogelijk vignet zou gaan gelden.

