Thuiswerken is 'blijvertje': oude filedrukte verleden tijd?

De terrassen zijn open, de avondklok is weg en het is drukker op de weg. Het thuiswerken verliest ook terrein, maar lijkt na corona toch deels te blijven. De oude drukte op de weg is dus mogelijk voor een langere periode verleden tijd.

Vooral tijdens de eerste lockdown van vorig jaar bleven veel mensen thuiswerken en was het daarom extreem rustig op de weg. Toen werkte 69 procent van de mensen één of meer dagen thuis. Dat veranderde echter ook vrij snel, want een halfjaar later was dat nog maar bij 42 procent van de mensen het geval. Dat bleek eerder uit het Landelijke Reizigersonderzoek 2020, waarvoor 13.000 mensen ondervraagd werden. Toch is er een gerede kans dat thuiswerken een grote rol blijft spelen ook na corona. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos in opdracht van de Rabobank.

Uit dat onderzoek blijkt dat Nederlanders die normaal op kantoor werken gemiddeld twee dagen per week thuis willen blijven werken na corona. Ook geven veel grote werkgevers aan dat ze meer ruimte voor thuiswerken willen houden. Medewerkers worden minder vanzelfsprekend op kantoor verwacht dan vóór corona. Dat zal vanzelfsprekend een goed effect hebben op de drukte op de weg. De ANWB becijferde eind 2020 dat in dat jaar thuiswerken voor 63 procent minder files zorgde. Ook kan deels thuiswerken en deels op kantoor werken op één dag gunstig zijn, omdat er daardoor minder in de traditionele spitstijden gereden wordt. Het hoeven dus niet eens volle thuiswerkdagen te zijn om de filezwaarte af te laten nemen.