Thierry Bolloré nieuwe CEO Jaguar Land Rover

De kogel is door de kerk: er is een opvolger gevonden voor Speth. Thierry Bolloré is, een krap jaar na zijn vertrek bij Renault, naar voren geschoven als de nieuwe CEO van Jaguar Land Rover. Bolloré zal per 10 september van dit jaar aan de slag gaan bij het Britse concern. Een mooie nieuwe uitdaging voor de Fransman, die in oktober 2019 uit zijn functie werd ontheven bij Renault. Bolloré werd destijds al na enkele maanden als CEO buiten de deur gezet, al is het fijne daarvan nooit echt naar buiten gekomen. Mogelijk hield het verband met zijn nauwe banden met de gevallen topman Carlos Ghosn.

Hoe dan ook, Jaguar Land Rover gelooft in de 57-jarige. Daarmee is er ook direct een einde gekomen aan de geruchten dat de Nederlander Bram Schot de nieuwe CEO van het Britse concern zou worden. Er staat Bolloré een zware taak te wachten nu de coronacrisis flinke sporen nalaat. Om diezelfde reden besloot JLR Sir Speth nog wat langer aan te houden. Speth zal op zijn beurt wel een adviserende rol in het bestuur blijven bekleden als hij in september eenmaal met pensioen gaat.