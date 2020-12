Theorie-examen voor rijbewijs blijft langer geldig

Verloopt de geldigheid van het theorie-examen tussen 1 januari en 1 mei 2021, dan blijft deze tot 1 oktober geldig. Dat schrijft minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) aan de Tweede Kamer. Zij wil hiermee voorkomen dat mensen die met hun rijopleiding bezig zijn de dupe worden van de maatregelen rond het coronvirus.

Verlengen

Het is namelijk vanwege de lockdown tot 19 januari niet mogelijk om bij het CBR examen te doen. Om te voorkomen dat eerder behaalde theorie-examens straks niet meer geldig zijn, wordt de geldigheid van deze examens verlengd. Ook de theorie- en praktijkexamens voor logistieke beroepen, zoals vrachtwagenchauffeurs, blijven langer geldig.

Van Nieuwenhuizen pleitte eerder dit jaar voor een Europese oplossing voor de verlenging van rijbewijzen. Dat is in sommige gevallen nu namelijk ook onmogelijk. Rijbewijzen die zijn verlopen in de periode van 1 februari tot 30 november worden nu verlengd. Mensen met een rijbewijs dat in deze periode is verlopen, mogen negen maanden langer doorrijden. Ze blijven in die periode verzekerd en krijgen geen boete als ze staande worden gehouden. Dit geldt ook voor beroepschauffeurs waarvan hun getuigschrift van vakbekwaamheid (code 95) voor 1 december verliep. Minister Van Nieuwenhuizen is voorstander van een nationale coulanceregeling waarmee rijbewijzen die in de periode vanaf 1 december hun geldigheid hebben verloren, langer geldig blijven. Daarover is ze in gesprek met het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Verbond van Verzekeraars.

De maatregel geldt niet voor rijbewijzen die zijn ingevorderd of geschorst, bijvoorbeeld vanwege een ernstige verkeersovertreding of alcoholgebruik in het verkeer. Een verlopen rijbewijs geldt ook niet als identificatiemiddel, met uitzondering van situaties waarbij sprake is van zorgafname.