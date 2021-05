Test: Renault Kangoo

De nieuwe Renault Kangoo maakt een grote stap naar voren, zo kunnen we na de eerste, nog vrij korte kennismaking al neerpennen. Het is veel meer dan een logische opvolger van het bestaande model; hij doet een gerichte gooi naar de positie van beste in zijn klasse.

Nog voordat de geheel nieuwe Kangoo tijdens de persconferentie ter sprake komt, laat de importeur trots de registraties van het huidige model zien. Ondanks zijn veertien jaren bivakkeert die op plek zeven in zijn klasse, overigens pal achter zijn evenknie, de Mercedes-Benz Citan. De Volkswagen Caddy gaat onbedreigd aan kop, zoals gewoonlijk. Of de Kangoo ooit op die hoogste trede plaatsneemt valt te betwijfelen, zeker nu Renault heeft besloten om het segment van de compacte bestelauto’s voortaan ook de goedkopere Express te voeren. Dat eenvoudige model stond toe dat de Kangoo een flinke sprong kon maken op het gebied van verfijning. Hij moet een doelgroep aanspreken die nieuw is voor de bedrijfswagentak van Renault, van oudsher een merk dat vooral sobere, praktische werkpaarden in de stal heeft. De nieuwe Kangoo gaat net als bijvoorbeeld de Citroën Berlingo heel sterk de kant op van een tot bestelwagen omgebouwde personenauto, maar dan – gezien het niveau van afwerking, materiaalkeuze en vormgeving – op een nog hoger niveau. Hij neemt ook al vanaf de eerste gereden meters afstand van de Express, die we tijdens hetzelfde persevenement onder handen hadden. De credits liggen bij het moderne platform waarop bijvoorbeeld ook de Clio staat. En zaken die het geluidsniveau terugdringen, zoals dikkere ruiten. Het veercomfort is zonder meer aangenaam voor een compacte bestelauto, net als bijvoorbeeld de stabiliteit op snelheid.

Kopzorgen

De grootste innovatie van de Kangoo – de ontbrekende B-stijl en daarmee een enorme laadopening opzij – gaat aan de Nederlandse markt voorbij vanwege fiscale eisen die een geheel gesloten tussenwand voorschrijven. In de gereden Franse versie betekent ‘Open Sesame’ dat er een kooi om de bestuurder kan worden gebouwd; voor de rest bestaat het interieur dan uit laadvloer omdat de rechter voorstoel helemaal is weggeklapt. Een huzarenstukje, dat onze importeur aanvankelijk kopzorgen gaf; er was niet in een B-stijl voorzien, zodat de Kangoo onverkoopbaar dreigde te worden. Die stijl kwam er toch, ook op verzoek van andere landen. De gekozen constructie betekent dat de testrit met een beetje gesuis vanuit de niet-afgesloten laadruimte plaatsvond. Mocht de pret niet drukken, want die was er volop: de nieuwe Kangoo munt uit in raffinement. Met 280 kg lading aan boord had de Blue dCi 95-motor (240 Nm bij 1.750-2.000 tpm) het bij versnellen vanaf 90 km/h al in de vijfde versnelling zwaar; voor wie veel zwaarbeladen op de snelweg rijdt en niet van terugschakelen houdt, kan de sterkste 115 pk-versie een optie zijn. Schakelen en koppelen gaan licht en probleemloos; optioneel is er een automatische 7-bak. De elektrische Kangoo E-Tech Electric volgt begin volgend jaar.

Werkplek

De werkplek bevat een centraal display dat juist voldoende hoog is geplaatst maar waarvan de graphics niet overtuigen. Dat doet wel het instrumentarium dat ondanks de stortvloed aan informatie toch overzichtelijk is. De cruisecontrol werkt eindelijk niet meer met stapjes van 2 km/h, maar laat zich ook per 1 km/h instellen. Fysieke knoppen voor verwarming en ventilatie doen ons deugd, maar de ventilatieroosters opzij daarvan zijn erg klein. Een misser is helaas de zitpositie, die onvoldoende berekend is op lange mensen. De hoogte van de stoel, die niet ver genoeg naar achteren kan schuiven, is mede bepalend hoe ver je van het stuur zit; omlaag betekent ook verder naar voren zitten omdat de stoel de vorm van de tussenwand volgt. Zeer welkom is de monitor van de camper die in de voet van de antenne is geplaatst en die fungeert als achteruitkijkspiegel. Het beeld is glashelder.

Met 3,3 kubieke meter inhoud is de laadruimte van nieuwe Renault Kangoo even groot als bij de eveneens nieuwe Renault Express. Wie meer ruimte zoekt, moet tot volgend jaar wachten op de Kangoo Maxi, die maar liefst een halve meter langer wordt dan de reguliere Kangoo. Voor laatstgenoemde geldt een laadvermogen van 600 tot 800 kg, de Maxi gaat naar 1.000 kg en, zo fluistert Renault alvast, een laadvolume tot maar liefst 10 kuub. Daarmee wordt het een serieuze concurrent voor de Trafic uit eigen huis.