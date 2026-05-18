Test op A58 met nieuw systeem voor schonere bermen gestart

Bandenslijpsel opvangen

Bouwbedrijf Heijmans werkt samen met Joosten Groep en Rijkswaterstaat aan een nieuw systeem dat bandenslijpsel moet opvangen langs de weg. Van maandag tot en met woensdag wordt het systeem getest langs de A58 tussen Eindhoven en Tilburg.

Het Eco Roadside Filtration System (ERF) moet bandenslijpsel, dat tijdens het rijden van autobanden afkomt en op de weg belandt, opvangen langs de kant van de weg. Tijdens een regenbui spoelen deze vervuilende deeltjes normaal de natuur in. ERF vangt het bandenslijpsel op, waarna het water gefilterd alsnog de berm in stroomt.

Volgens de Joosten Groep, een bedrijf dat zich voornamelijk bezighoudt met het duurzamer maken van bijvoorbeeld wegen, moet het systeem zorgen voor een schonere berm en regenwater dat de ondergrond beschermt tegen uitdroging. In het najaar van 2026 worden de onderzoeksresultaten gedeeld. Aan de A58 heeft Rijkswaterstaat de testlocatie InnovA58. Vanuit daar test het innovaties op het gebied van infrastructuur.

