‘Tesla’s verkopen met 70 procent gedaald in China’

Ondanks prijsverlagingen van Tesla zelf zouden de verkoopcijfers van het merk in oktober maar liefst 70 procent lager zijn uitgekomen dan in dezelfde maand vorig jaar. De reden laat zich raden: importtarieven. Tesla zelf ontkent de berichten overigens.

Tesla zou op de grootste automarkt ter wereld niet meer dan 211 auto’s hebben verkocht in oktober. Dat betekent een daling van maar liefst 70 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Als reden worden de te midden van de handelsoorlog stevig opgelopen invoerheffingen op Amerikaanse auto’s aangevoerd. Inmiddels staan die op maar liefst 40 procent voor iedere auto die uit de VS wordt ingevoerd naar China. EV’s zijn daar kennelijk geen uitzondering op en dat is in de verkoopstatistieken van Tesla goed te merken.

Tenminste, als we de bron van Reuters mogen geloven. Volgend op het bericht van het persbureau stelt Fortune dat het een statement van Tesla in handen heeft waarin het merk stelt dat de verkoopdaling sterk wordt overdreven. “Wij brengen geen regionale of maandelijkse verkoopcijfers naar buiten”, zou een woordvoerder van het merk gezegd hebben. Daar maakt het nu geen uitzondering op, maar het merk stelt wel dat er geen sprake is van een daling van het genoemde niveau. Eerder werd nog bekend dat Tesla z’n best deed om de klap op te vangen door z’n auto’s in de basis goedkoper te maken.

Overigens is er wel zicht op verbetering, al kan die nog even op zich laten wachten. Tesla werkt namelijk aan een Gigafactory in China en zou daarmee de hoge importtarieven uiteraard kunnen ontlopen. Het bedrijf hoeft als eerste buitenlandse automerk dat in China wil gaan bouwen geen joint-venture aan te gaan met een Chinese partner. Dat Tesla geheel zelfstandig een gigantische productielocatie op poten zetten, danken de Amerikanen aan het feit dat ze EV’s bouwen. De Chinese overheid zet daar nadrukkelijk op in, iets dat in een communistisch land toch net wat makkelijker gaat dan elders.