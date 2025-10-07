De Tesla Model 3 is nog eens tegen het licht gehouden en is nu te bestellen met potentere accu's en heeft een hendel voor de richtingaanwijzer. De Tesla Model Y krijgt ook een nieuwe accu.

Klein maar toch belangrijk nieuws voor zowel de Tesla Model 3 als Tesla Model Y. Er zijn om te beginnen voor de Europese markt nieuwe accu's van de partij, zo ontdekken we dankzij berichtgeving van InsideEVs. Die leveren grotere rijbereiken op. Bij de Tesla Model 3 RWD is er een ruim 60 kWh grote LFP-accu van de partij die het rijbereik (met de kleinste wielen) opschroeft van 520 km naar 554 km. De Long Range RWD haalt nu 750 km in plaats van 702 km, dankzij een pakweg 75 kWh grote NMC-accu. Dat was al de versie met het grootste rijbereik en die doet er nu dus nog een schep bovenop. Dan is er nog de Long Range AWD en die schopt het met die accu tot 716 km, de Performance gaat van naar 571 km rijbereik.

De Tesla Model Y krijgt in eerste instantie als Long Range AWD ook een nieuwe accu, waarmee het bereik van 586 km omhoog gaat naar zeker 600 km. InsideEVs spreekt zelfs over 629 km, maar dat zien we hier in Nederland in de specificaties niet terug, hier staat het op 600 km. We zien momenteel ook bij de Tesla Model 3 alleen de 750 km bij de Long Range AWD en 571 km bij de Performance terug bij Tesla in Nederland, de overige wijzigingen laten voor onze markt dus mogelijk nog even op zich wachten.

Er is meer nieuws, dat iets kleiner van aard is. In augustus werd helder dat in de Tesla Model 3 in China een heuse hendel voor de richtingaanwijzer aan de stuurkolom kreeg. We verwachtten toen al dat de Model 3 die hier ook zou krijgen, omdat 'onze' Model 3 immers ook uit China komt. Dat is inderdaad het geval. Goed nieuws dus voor wie liever gewoon bij het oude bekende principe blijft voor richting aangeven. Vooralsnog lijken de prijzen van beide modellen ondanks de wijzigingen gelijk te blijven.