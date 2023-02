Tesla's maken minder videobeelden van omgeving

Je kunt je er wellicht iets bij voorstellen dat het fijn is om de omgeving van je Tesla op beeld te hebben als de auto gestolen of beschadigd wordt. Met Sentry Mode kan dat, dankzij vier camera's aan de buitenkant van de auto die constant doorfilmen. Het gevolg is echter dat er telkens een uur beeldmateriaal opgeslagen wordt van de omgeving van de auto, ook als daar helemaal niets gebeurt. Dat vond de Autoriteit Persoonsgegevens wat te gortig. "Veel op straat geparkeerde Tesla’s filmden dus vaak iedereen die in de buurt van de auto kwam, en bewaarde die beelden ook nog eens heel lang. Als iedere auto dat doet krijg je een situatie dat je nergens meer vrij over straat kunt lopen, zonder bespied te worden," aldus bestuurslid Katja Mur.

Dat het ook wel wat minder kan, vindt Tesla zelf ook. De Autoriteit Persoonsgegevens meldt dat Tesla gehoor heeft gegeven aan de bezwaren en dat Sentry Mode na een update behoorlijk uitgekleed is. Voortaan krijgt de eigenaar eerst een melding als de auto werkelijk aangeraakt is en kan vervolgens de camera's inschakelen. Vervolgens blijft er maximaal 10 minuten beeldmateriaal bewaard. Op het centrale scherm in de Tesla is te zien dat er gefilmd wordt en ook geven de koplampen een signaal, om de omgeving hiervan op de hoogte te stellen.

Mur is tevreden en benadrukt het belang van deze aanpassing: "Voorbijgangers werden gefilmd zonder dat ze dat wisten. De eigenaar van de Tesla kon die beelden terugkijken. Parkeerde die de auto voor iemands raam, dan kon die naar binnen gluren en zien wat die persoon allemaal deed. Dat is een ernstige schending van de privacy. Dus het is goed dat Tesla hier ook zelf kritisch naar heeft gekeken en dit heeft aangepast."