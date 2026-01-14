Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Tesla’s ‘Full Self-Driving’ wordt abonnement

Maar ook in Europa?

18
Tesla Model Y Standard
Jan Lemkes

Voor het zogenaamde ‘Full Self-Driving’ betalen Tesla-klanten tot nu toe duizenden euro’s in één keer, maar vanaf februari zal FSD alleen nog in abonnementsvorm verkrijgbaar zijn.

Full Self-Driving Capability is al zolang we het merk kennen een softwarepakket dat deels uit concrete rijhulpjes en deels uit beloftes bestaat. Hardwarematig is een Tesla er al voor geschikt, maar alleen het relatief simpele Autopilot is standaard. Wil je meer dan een auto die op de snelweg tussen de lijntjes blijft en afstand houdt, dan zul je €7.500 moeten afrekenen voor het volledige pakket met automatische rijstrookwissels, automatisch inparkeren, ‘Summon’ (auto rijdt zonder bestuurder naar je toe) en meer. De prijs van FSD is in de loop der jaren gestegen, maar het aantal functies ook.

Wie het eenmaal heeft gekocht, zorgt er in principe voor dat de Tesla in kwestie het altijd zal hebben. Momenteel is het tijdelijk ook mogelijk om FSD over te zetten van een bestaande naar een nieuwe Tesla, maar dat is niet de norm. Wie die €7.500 teveel vindt, kan trouwens ook nog kiezen voor het minder uitgebreide Enhanced Autopilot. Dat kost €3.800.

Die prijzen en voorwaarden zijn binnenkort echter niet meer van toepassing als we Tesla-topman Elon Musk mogen geloven. In een kort bericht op zijn eigen socialmediaplatform X zegt Musk dat FSD vanaf 14 februari alleen nog beschikbaar zal zijn als abonnement. Dat kan in de VS nu ook al en kost daar 99 dollar per maand. Die abonnementsvorm bestaat in Europa nu nog niet en in de Noord-Amerika is FSD al een stuk uitgebreider dan hier. Het roept de vraag op of FSD-als-abonnement ook hier van toepassing zal zijn, maar er speelt nog iets. Ook per februari wordt FSD in Europa door een vrijstelling namelijk flink uitgebreid. Dat is vast geen toeval, maar we hebben toch maar even bij Tesla Nederland nagevraagd of het nieuwtje van Musk ook hier geldt. Zodra er een reactie komt, lees je dat hier.

18 Bekijk reacties
Tesla Elektrische Auto

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh AutoPilot, Warmtepomp

Tesla Model 3 Performance AWD 75 kWh AutoPilot, Warmtepomp

  • 2022
  • 29.833 km
€ 34.999
Tesla Model 3 Long-Range AWD 351pk 75 kWh [ FACELIFT+WARMTEPOMP+AUTOPILOT+620KM WLTP+PREMIUM AUDIO ]

Tesla Model 3 Long-Range AWD 351pk 75 kWh [ FACELIFT+WARMTEPOMP+AUTOPILOT+620KM WLTP+PREMIUM AUDIO ]

  • 2020
  • 81.747 km
€ 25.900
Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh Trekhaak (1.600kg), AutoPilot

Tesla Model Y Long Range AWD 75 kWh Trekhaak (1.600kg), AutoPilot

  • 2024
  • 50.304 km
€ 41.499

Lees ook

Nieuws
Tesla Model 3 Standard

De Tesla Model 3 Standard is een Tesla voor de prijs van een EV3 – Back to Basics

Op Zoek Naar
Elektrische occasions, SUV's

Populaire EV's Tesla Model Y, Kia EV6 en Hyundai Ioniq 5 als occasion richting €25.000

Nieuws
Tesla Model Y Standard Long Range Rear Wheel Drive:

De goedkoopste Tesla Model Y is er met een veel groter bereik

Nieuws
Tesla Model 3

Tesla Model 3 is de populairste gebruikte elektrische auto

Lezersreacties (18)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.