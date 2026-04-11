Tesla’s FSD officieel goedgekeurd in Nederland

Tesla’s Full Self Driving Supervised is eindelijk goedgekeurd in Nederland. Ons land is dankzij de goedkeuring van de RDW het eerste Europese land waar dit systeem mag worden gebruikt.

Met de goedkeuring is het mogelijk om de handen van het stuur en de voeten van de pedalen te halen in zelfs de meest ingewikkelde verkeerssituaties, als we de talloze filmpjes op social media mogen geloven. Zeer binnenkort gaat AutoWeek dit ook zelf uitproberen, dus dan komen we met een eigen oordeel. Wel is al duidelijk dat Tesla’s FSD betekent dat je legaal mag rondrijden in een Tesla die met dat systeem is uitgerust, zonder je handen op het stuur te houden. FSD maakt daarbij gebruik van camera’s en AI om door het vaak drukke verkeer te navigeren, en heeft in de loop der jaren al enorm veel data verzameld ter lering. Tot op heden is wereldwijd meer dan 14 miljard kilometer gereden met FSD Supervised, stelt Tesla.

Wel opereert het systeem in het lastige gebied tussen ‘handsfree’ en ‘volledig zelfrijdend’. De bestuurder blijft namelijk wel verantwoordelijk en moet dus altijd opletten, zelfs als hij of zij niet zelf rijdt. Het is dus niet mogelijk om de krant te gaan lezen of – waarschijnlijker – lekker op je smartphone te gaan zitten scrollen. Doe je dat wel, dan waarschuwt het systeem en is het bij volharding zelfs tijdelijk niet meer bruikbaar.

In een toelichting meldt de RDW daarover het volgende:

“FSD Supervised is een geavanceerd rijhulpsysteem. Dat betekent dat voertuigen die gebruik maken van FSD Supervised veel rijtaken kunnen overnemen maar NIET autonoom of zelfrijdend zijn. De bestuurder wordt ondersteund en blijft verantwoordelijk. Dat betekent dat hij altijd deel moet nemen aan het verkeer. Wanneer FSD Supervised is ingeschakeld monitoren diverse sensoren of de bestuurder de ogen op de weg heeft en de handen beschikbaar zijn om het stuur over te nemen. De handen hoeven dus niet aan het stuur maar moeten direct het stuur kunnen overnemen indien nodig.”

De RDW stelt na uitgebreid onderzoek dat goed gebruik van FSD een bijdrage kan leveren aan de verkeersveiligheid.

Verhouding met Ford en BMW

Tesla is de eerste autofabrikant die het voor elkaar krijgt om zo’n uitgebreide rij-assistent goedgekeurd te krijgen in Europa. FSD werkt ook buiten de snelweg en zelfs in de bebouwde kom. Wel zijn andere autofabrikanten ook ver met vergelijkbare systemen. Zo kun je in de nieuwe BMW iX3 straks op de snelweg je handen van het stuur houden, terwijl die auto ook zelf van rijstrook kan wisselen. Ford heeft inmiddels ook een goedkeuring voor het ‘handsfree’ gebruik van BlueCruise, zoals dat in de Mustang Mach-E, Puma en de Kuga leverbaar is.

De goedkeuring van FSD in Nederland betekent niet direct dat het systeem ook in andere EU-lidstaten geldig is, maar opent wel de weg daar naartoe. De RDW kan een aanvraag voor goedkeuring indienen bij de Europese Commissie en als daar dan middels stemming een goedkeuring voor komt, mogen andere lidstaten het systeem goedkeuren zonder verdere tests.

FSD staat nu al in de Tesla-configurator voor €7.500 in één keer of €99 per maand. De optie voor eenmalige aanschaf gaat echter verdwijnen, waarna alleen het abonnement overblijft. De voor ‘echte’ FSD benodigde software wordt de komende dagen via over-the-air-updates geïnstalleerd op auto’s die met de optie zijn uitgerust, meldt het merk. Hardwarematig is iedere recente Tesla trouwens allang geschikt voor FSD, dus het gaat bij die optie alleen om een softwarepakket.