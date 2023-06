Tesla wil technologie voor zelfrijdende auto's delen

Steeds meer autofabrikanten komen enigszins terug op hun ambities op het gebied van zelfrijdende auto's. Tesla blijft er echter druk mee bezig en experimenteert al op grote schaal in de praktijk met zelfrijdende auto's, met FSD (Full Self-Driving) Bèta. Hoewel FSD en het testen ervan in de praktijk niet vrij van controverse is, is de consensus dat Tesla één van de marktleiders is op het gebied van zelfrijdende auto's. In dat licht is een nieuwe uitspraak van Tesla-topman Elon Musk interessant. De markante miljardair stelt op Twitter dat Tesla de technologie van FSD wel zou willen delen met andere fabrikanten.

Musk geeft aan dat Tesla 'ernaar streeft om zo behulpzaam mogelijk te zijn naar andere autofabrikanten'. "We hebben al onze patenten enkele jaren geleden vrij beschikbaar gesteld. Nu stellen we andere bedrijven in staat om ons Superchargernetwerk te gebruiken en ook (bieden we, red.) graag onder licentie Autopilot/FSD of andere Tesla-technologie aan." Het 'onder licentie' is uiteraard een belangrijke voorwaarde, reken maar dat Tesla er - en terecht natuurlijk - flink aan kan verdienen als het FSD kan slijten aan een andere autofabrikant.

Nu is het afwachten of het aanbod van Musk ergens vruchtbare grond vindt. Ford liet in elk geval onlangs al zien dat het bereid is om Tesla te volgen, door zijn auto's in de VS klaar te maken voor de Tesla Superchargers. Ford heeft al wel in Latitude AI een kersverse eigen afdeling die zich richt op autonoom rijden. General Motors werkt zelf aan autonoom rijden met Ultra Cruise, maar dat staat nog betrekkelijk in de kinderschoenen. Stellantis gaat ermee aan de slag met softwarebedrijf aiMotive en Volkswagen met Cariad. Toyota volgt in de ontwikkeling van autonoom rijden de aanpak van Tesla, dus wellicht is daar nog een interessante samenwerking mogelijk?

Wat denk jij, zal FSD onder licentie gebruikt gaan worden door andere autofabrikanten? Waar liggen de grootste kansen? Laat het weten in de reacties.