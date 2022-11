'Vernieuwde Tesla Model 3 op komst'

De Tesla Model 3 is pas sinds 2019 in Nederland te koop, maar het model bestaat al sinds 2016. Tesla zou werken aan een opgefriste variant van zijn elektrische sedan. Die vernieuwde Tesla Model 3 zou onder meer de productiekosten omlaag moeten brengen.

Hoewel niet alles dat Elon Musk aanraakt direct in goud verandert valt het succes van zijn automerk Tesla niet te ontkennen. De Model 3 en Model Y hebben de voorheen populaire Tesla Model S vrijwel volledig overbodig gemaakt en het ziet er vooralsnog niet naar uit dat Tesla zich zorgen hoeft te maken om de aantrekkingskracht van zijn succesnummers. Toch kan Tesla niet lui achterover leunen. Er komen namelijk steeds meer en steeds betere elektrische modellen van andere autofabrikanten bij, met als gevolg dat zaken als een grote en dus voor dagelijks gebruik geschikte actieradius, hoge laadsnelheden en efficiënte elektromotoren die voorheen grote verkoopargumenten waren een kleinere rol gaan spelen. Om de ogen van de consument op de Model 3 gericht te houden, werkt Tesla aan een vernieuwde versie van zijn elektrische verkoopknaller.

De Tesla Model 3 werd in 2016 aan het wereldpubliek voorgesteld en is inmiddels dus zes jaar oud. Er zijn automodellen die al na een kortere levensloop vernieuwd worden, maar dat Tesla de levensduur van de Model 3 verder op wil rekken is geen verrassing. De Tesla Model S werd immers al dik 10 jaar geleden gepresenteerd en is - hoewel in technisch grondig doorontwikkelde vorm - nog altijd te koop. Reuters meldt op basis van vier anonieme bronnen dat de vernieuwde Model 3 waar Tesla aan werkt onder meer goedkoper te produceren moet zijn dan het huidige model. Door het aantal componenten waaruit het van nature al minimalistische interieur van de Model 3 is opgebouwd terug te brengen, moeten de productiekosten teruggebracht kunnen worden.

De vernieuwde Tesla Model 3 - die vanbuiten waarschijnlijk slechts op detailniveau wordt aangepast - moet volgens Reuters in het derde kwartaal van 2023 in China in productie gaan. De vernieuwde Model 3 zal ook in Californië van de band lopen, maar wanneer precies is niet bekend.

Naar voorbeeld van Model S

In 2021 werd de Tesla Model S voor het eerst sinds de facelift van 2016 écht aangepakt. De Model S kreeg een vernieuwd front, een aangescherpte achterbumper en al het chroomwerk werd van de auto getrokken. De Tesla Model S kreeg ook nog eens een volledig vernieuwd interieur, compleet met een nieuw horizontaal georiënteerd infotainmentscherm dat de verticale versie verving. De grote broer van de Model 3 kreeg onder meer een nieuw en aan de bovenzijde opengeknipt yoke-stuurwiel, maar daar hield het niet bij op. Zo ging ook het meubilair achterin de Model S op de schop en introduceerde Tesla niet alleen compleet nieuwe hard- en software voor het infotainmentsysteem, maar ook een display voor de inzittenden achterin. We verwachten dat de facelift die Tesla op de Model 3 doorvoert wat betreft het soort aanpassingen vergelijkbaar is met die van de Model S.

In Nederland is de Model 3 met afstand de populairste auto van Tesla. Inmiddels zijn er 41.400 exemplaren van geleverd. Maar liefst een kleine 30.000 daarvan vonden in 2019 een Nederlands thuis.