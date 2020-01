Tesla werkt aan Chinees ontwikkelingscentrum

Tesla wil een ontwerp-, onderzoeks- en ontwikkelingscentrum in China openen. Het doel: auto's van de grond af in China en waarschijnlijk ook voor China ontwikkelen.

Ruim een week geleden klonk in China het startsignaal voor de productie van de Model Y in Tesla's eerste fabriek aldaar. Op termijn wil Elon Musk nog meer Chinese fabrieken openen. Dat niet alleen, want vandaag meldt persbureau Reuters dat Tesla ook bezig is met een ontwikkelingscentrum in het Aziatische land. Daarvoor plaatst het merk een vacature op de Chinese chat-app WeChat.

Volgens die vacature is Tesla onder meer op zoek naar nieuwe ontwerpers om ‘auto’s Chinese stijl’ te gaan ontwikkelen. Wat de beoogde uitbreiding van ‘Made in China’ naar ‘Designed in China’ voor een gevolgen zal hebben voor Tesla’s productontwerp, dat blijft nog even spannend. Veel gekker dan de Cybertruck zal het echter niet snel worden. Het merk meldt ook nog niet waar en wanneer het R&D-centrum zal openen.