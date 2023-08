Tesla verlaagt tóch weer prijzen: prijzenoorlog blijft

Medio dit jaar leken Tesla en diverse Chinese autofabrikanten de strijdbijl in de prijzenoorlog te hebben begraven. De realiteit ligt toch anders. Tesla verlaagt toch weer de prijzen van zijn auto's in China.

Eind vorig jaar gingen diverse autofabrikanten elkaar te lijf met flinke prijsverlagingen. Tesla verlaagde niet alleen in China, maar begin dit jaar ook in Nederland de prijzen van de Model 3 en en Model Y met duizenden euro's. Diverse autobouwers waaronder BYD reageerden daarop door in ieder geval in China eveneens het mes in de prijzen te zetten. Tesla en diverse Chinese autofabrikanten leken medio vorig jaar een einde aan de prijzenoorlog te maken. Ze kwamen overeen dat de merken elkaar 'op eerlijke wijze' zouden beconcurreren en geen 'abnormaal prijsbeleid' meer voeren. Tesla verlaagt in China nu toch weer de prijzen, zo meldt ANP.

De Tesla Model Y Long Range en Performance worden in China €1.800 voordeliger. De prijsverlaging die Tesla doorvoert lijkt een reactie te zijn op het besluit van Zeekr, Geely en Leapmotor die de afgelopen weken het mes in de prijzen van hun EV's zetten. Tesla zelf besloot een dag na het overeenkomen van de 'wapenstilstand' in de prijzenoorlog klanten al een contante terugbetaling toe te zeggen van enkele honderden euro's.