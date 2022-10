Tesla verlaagt prijzen in China vanwege concurrentie

Tesla heeft de prijzen van zijn auto's in China met ongeveer 5 procent teruggeschroefd, maakte het bedrijf bekend. China is een van de belangrijkste markten voor Tesla. De Amerikanen krijgen echter steeds meer last van Chinese EV-merken, zoals BYD. Dat bedrijf verkocht vorige maand in China een recordaantal auto's van meer dan 200.000 stuks. Daarnaast zijn er verschillende fabrikanten bijgekomen, zoals Nio en Xpeng, die had aan de weg timmeren om steeds meer modellen op de markt te brengen. Chinese fabrikanten waren in de eerste zeven maanden van het jaar goed voor 80 procent van de verkopen van elektrisch aangedreven auto's op de thuismarkt.

Tesla's prijsverlagingen gelden voor onder meer de populaire Model 3 en de Model Y. "De concurrentie onder fabrikanten van elektrische auto's is dit jaar zeer hevig. Daarom heeft Tesla besloten om met deze prijsverlaging een klap uit te delen aan zijn concurrenten", zegt een marktkenner van een adviesbureau in Shanghai. Eerder dit jaar voerde Tesla nog prijsverhogingen door in China. Tesla heeft onlangs de productiecapaciteit van zijn fabriek in Shanghai uitgebreid. Daar kunnen nu per jaar ongeveer 1 miljoen Tesla's van de band rollen.