Tesla ziet zijn winst dalen. In het tweede kwartaal van dit jaar viel de winst van het merk maar liefst 16 procent lager uit dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Is er ook goed nieuws? Voor de consument mogelijk wel. Later dit jaar komt er namelijk een goedkopere Tesla Model Y.

In het tweede kwartaal van dit jaar noteerde Tesla een omzet van omgerekend een dikke 14 miljard dollar achter zijn naam. Voor de gewone sterveling een enorm bedrag, maar het was wel 16 procent minder dan in hetzelfde kwartaal van 2024. Een logisch gevolg is dat ook de winst flink lager was. Ook die daalde met 16 procent en kwam uit op iets meer dan 1,1 miljard dollar.

Onlangs maakte Tesla zijn verkoopcijfers over het tweede kwartaal bekend. Die waren niet fraai. Het leverde in die periode 384.112 auto's af. Dat waren er 13,5 procent minder dan in het tweede kwartaal van 2024. In de eerste zes maanden van dit jaar leverde Tesla wereldwijd 720.803 auto's af. Ook dat waren er flink minder (110.000 stuks) dan in dezelfde periode vorig jaar.

Volgens topman Elon Musk komt Tesla in het vierde kwartaal met een goedkoper model. Maar dat is geen volledig nieuw model, het gaat namelijk om een goedkopere versie van de Tesla Model Y. Meer informatie over die nieuwe variant is er nog niet.