Tesla heeft in 2025 minder nieuwe auto's verkocht dan in 2024. De Chinese concurrent BYD is nu de grootste maker van elektrische auto's ter wereld.

Tesla meldt vrijdag dat het bedrijf in het laatste kwartaal van 2025 418.227 elektrische auto's heeft verkocht. Dat is 16 procent minder dan in het vierde kwartaal van 2024 en minder dan kenners volgens persbureau Bloomberg hadden verwacht. Over heel 2025 gaat het om een daling van 8,6 procent. In totaal verkocht Tesla ruim 1,6 miljoen auto's afgelopen jaar, het Chinese BYD kwam uit op ruim 2,2 miljoen volledig elektrische auto's.

Tesla verkocht in Nederland afgelopen jaar ook flink minder auto's dan een jaar eerder. Hier bleef de teller steken op krap 17.000 auto's, waar in 2024 nog ruim 30.000 nieuwe Tesla's werden geregistreerd in Nederland. De Tesla's Model Y en Model 3 eindigden hier nog wel in de top 5 van meest verkochte EV's.

De verkopen van Tesla hebben het afgelopen jaar geleden onder de reputatie van topman Elon Musk. Hij kwam meermaals in opspraak door het werk dat hij voor de Amerikaanse president Donald Trump heeft gedaan en hij kreeg kritiek op zijn steun aan de Duitse partij AfD.