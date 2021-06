Tesla verhoogt Nederlandse prijs Model S Plaid

Tesla heeft de prijs van de Model S Plaid verhoogd. De topversie van de Model S staat nu voor € 131.000 in de Nederlandse prijslijst, € 10.000 meer dan eerder nog het geval was. De prijs van de Model X Plaid is vooralsnog ongewijzigd gebleven.

Dankzij de prijsverhoging is de Model S Plaid officieel de duurste Tesla die je momenteel kunt kopen. De Model X Plaid staat namelijk nog wel in de orderboeken voor € 121.000 inclusief afleverkosten. Vermoedelijk ligt de oorzaak van de prijsstijging bij het wegvallen van de Model S Plaid+ als absolute topversie. Tesla-topman Elon Musk zag die variant niet langer als een noodzakelijk model, omdat de Plaid volgens hem 'al zo goed is'. De Plaid+ stond eerder voor € 151.000 in de Nederlandse prijslijst. Door het schrappen van die variant ontstaat ruimte aan de bovenkant van het aanbod om de prijs van de Plaid op te drijven.

In dat licht bezien is het opvallend te noemen dat de Model X Plaid - althans voorlopig - zijn prijs van € 121.000 behoudt. De Model X Plaid heeft hetzelfde vermogen van 1.020 pk als zijn meer gestroomlijnde broertje, maar is door die verminderde aerodynamica en het extra gewicht uiteraard iets minder snel. De Model X sprint in 2,6 seconden naar de 100 km/h, terwijl de Model S er 2,1 seconden over doet. Met beide acceleratietijden moet je je nietsvermoedende passagiers een aardige whiplash kunnen bezorgen. Om het wedstrijdje verplassen onder Tesla-eigenaren te kunnen winnen, zal je echter de knip moeten trekken voor de Model S Plaid.

Tesla meldt op zijn website dat de eerste afleveringen van de Model S- en X Plaid in het eerste kwartaal van 2022 plaatsvinden. In het verleden heeft de fabrikant ook wel eens abrupte prijsverlagingen doorgevoerd, dus het zou zomaar kunnen zijn dat de Plaid-versies in een later stadium toch nog goedkoper uitvallen.