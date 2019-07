Tesla verbreekt verkooprecord

In het tweede kwart van 2019 werden er wereldwijd namelijk 95.200 Tesla’s afgeleverd, terwijl er 87.048 werden gebouwd. Dat is vooral een groot verschil met het eerste kwartaal van dit jaar, want toen kregen slechts 63.000 Tesla’s een kentekenplaat aangemeten.

De Model 3 was niet alleen in ons land, maar ook wereldwijd veruit de populairste Tesla. In het tweede kwartaal werden er 72.531 exemplaren gebouwd en 77.550 afgeleverd, tegen respectievelijk 14.517 en 17.650 voor de Model S en Model X samen.

In het thuisland is de groei voor een deel te wijten aan een aflopende aanschafbonus. Iedere EV-bouwer mag in de VS maximaal 200.000 auto’s met belastingvoordelen slijten, waarna de korting stapsgewijs wordt afgebouwd. De limiet komt voor Tesla in zicht, dus besluiten veel mensen dat dit het moment is om zo’n auto aan te schaffen.

Toch kijkt Tesla positief naar de toekomst. De autobouwer stelt dat er in de afgelopen periode meer orders zijn geplaatst dan er auto’s zijn afgeleverd en dat alles erop wijst dat de groei kan worden voortgezet.